Šwiateková obdržela Zlatý kříž za zásluhy. Polský prezident má Covid a tenistka musí do karantény

Iga Šwiateková před dvěma týdny ovládla Roland Garros. V sedmi zápasech neprohrála set, ztratila dohromady jen 28 gamů a v 19 letech se stala první polskou vítězkou grandslamového turnaje.



V Polsku se stala hrdinkou a bez povšimnutí úspěch nenechal ani nejvyšší představitele státu. Prezident Andrzej Duda v pátek předal talentované tenistce i jejímu otci za sportovní výkony a reprezentaci země v zahraničí.



"Věřím, že tento ceremoniál je teprve začátkem vašich dalších vítězství a úspěchů. Jak vašich osobních, tak celého Polska," řekl Duda při předávání Zlatého kříže za zásluhy.

Mimo wszystko. W trudnych chwilach musimy doceniać to co wspaniałe. Kto nie czuł dumy, kiedy @iga_swiatek wygrywała w Paryżu? Miałem dziś zaszczyt odznaczyć Mistrzynię oraz Pana Tomasza Świątka.

Pani Igo, jest Pani wielkim Ambasadorem Polski. Życzę dalszych sukcesów! pic.twitter.com/pVnMOdtZC1 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 23, 2020

Zlatý kříž za zásluhy v minulosti získala také bývalá světová dvojka Agnieszka Radwaňská. Ta sice na grandslamový titul nedosáhla, ale zahrála si finále Wimbledonu a vyhrála Turnaj mistryň 2015.



Kvůli setkání s prezidentem musí Šwiateková do karantény

Nicméně nejen pro Šwiatekovou má páteční ceremoniál nepříjemné následky. Kancelář prezidenta totiž dnes oznámila, že Duda se nakazil koronavirem.



"V souladu s doporučeními podstoupil včera (v pátek) prezident Andrzej Duda test na přítomnost koronaviru. Výsledek se ukázal pozitivní. Prezident se cítí dobře. Jsme ve stálém kontaktu s příslušnými lékařskými službami," napsal dnes mluvčí Blažej Spychalski na svém twitterovém účtu.



Do karantény tak po setkání s prezidentem musí mimo jiné i Šwiateková. "Já ani členové mého týmu nemáme symptomy koronaviru. Necháme se pravidelně testovat a v souladu se současnými procedurami půjdeme do karantény," napsala sportovkyně na Twitteru.



S ohledem na tenis to ale pro 17. hráčku světa Šwiatekovou velká komplikace není. Už po pařížském triumfu totiž ukončila sezonu a rozhodla se odpočívat a připravovat se na rok 2021.

Ani ja, ani członkowie mojego teamu nie mamy objawów koronawirusa. Wykonujemy testy regularnie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami poddajemy się kwarantannie. Badania powtórzymy za trzy dni. Życzymy wszystkim dużo zdrowia, uważajcie na siebie!✊ — Iga Świątek (@iga_swiatek) October 24, 2020

V Polsku dnes kvůli rekordním přírůstkům nových případů koronaviru začínají platit přísnější opatření proti šíření nákazy. Celá země se proměnila v takzvanou červenou zónu, restaurace budou na příští dva týdny zavřené, prodávat budou smět pouze jídlo, které si lze odnést. Společně se bude moci setkat nejvýše pět lidí. Děti budou smět chodit ven pouze mezi 8:00 hodinou ranní a 16:00 hodinou odpolední, a to pouze v doprovodu dospělého.



Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo 13.628 nově potvrzených případů koronaviru. Zemřelo podle něj dalších 179 osob, což je dosud nejvyšší počet úmrtí za den od začátku pandemie v zemi. Polsko registrovalo několik dní po sobě rekordní denní přírůstky infekce koronavirem - v pátek ohlásilo 13.632 nově potvrzených případů, ve čtvrtek testy prokázaly virus u 12.107 lidí, o den dříve u 10.040 lidí.



Země, kde žije 37 milionů lidí, zaznamenala první případ koronaviru na svém území 4. března. Od té doby se tam infikovalo už 241.946 lidí, z nichž 4351 zemřelo. Zotavilo se dosud 109.344 Poláků.