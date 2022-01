Šwiateková už má trenéra. Dohodla se s bývalým koučem Radwaňské Witkorowskim

"Mám radost, že byl Tomasz volný, protože jsem chtěla dál spolupracovat s někým z Polska. Myslím, že na trenéra ze zahraničí budu připravená tak nejdřív za rok za dva, ale teď chci spolupracovat s někým, kdo rozumí mé situaci a mluví stejným jazykem," uvedla světová devítka na twitteru.

Rozhodnutí ke změně Šwiateková nelituje. "Zatím se teprve navzájem poznáváme, trénovali jsme společně v Polsku asi tři týdny, to není moc. Na turnajích to bude jiné, přijdou do toho i jiné faktory, stres a další věci," dodala.

Sierzputowski dovedl Šwiatekovou z juniorského okruhu mezi profesionálky a v roce 2019 společně slavili nečekaný triumf na Roland Garros. WTA ho následně vyhlásila trenérem roku a jeho svěřenkyně získala ocenění pro hráčku s největším zlepšením.

Sezonu 2022 Šwiateková odstartuje příští týden v Adelaide, kde bude z pozice nasazené trojky obhajovat titul. V prvním kole čeká na jednu z kvalifikantek.

Iga Swiatek on her decision to team up with Tomasz Witkorowski, who coached Agnieszka Radwanska through most of her career. #AdelaideTennis pic.twitter.com/MyqfKWEggJ