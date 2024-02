Šwiateková zdolala neoblíbenou Rybakinovou a v Dauhá slaví hattrick

Světová jednička a šampionka posledních dvou ročníků Iga Šwiateková (22) se ve finále Qatar Open utkala se svou neoblíbenou soupeřkou Jelenou Rybakinovou (24), se kterou prohrála poslední tři vzájemné souboje. V Dauhá však Kazašku porazila ve dvou setech, získala první letošní titul a zkompletovala hattrick v katarské metropoli. Polka se stala první trojnásobnou vítězkou v historii této akce.

Šwiateková – Rybakinová 7:6, 6:2

Iga Šwiateková letos v Dauhá pokračuje v dominanci z posledních let. V rámci letošního ročníku suverénně přehrála Soranu Cirsteaovou, Jekatěrinu Alexandrovovou i dvojnásobnou vítězku Viktorii Azarenkovou. Do finále dostala bez boje po odstoupení Karolíny Plíškové. Nasazená a světová jednička ztratila v tomto týdnu cestou do finále jen 11 gamů.

V souboji o titul na podniku v Kataru porazila poprvé od září 2021 neoblíbenou Jelenu Rybakinovou, na kterou nestačila v posledních třech duelech. Vyhrála třetí ročník Qatar Open v řadě a stala se první trojnásobnou šampionkou v historii. Připsala si sedmý triumf na turnajích WTA 1000, vylepšila vynikající úspěšnost Ve finálových soubojích na 18:4 a v letošní sezoně vyhrála rodačka z Varšavy 11 z 12 zápasů.

Start do zápasu se vydařil lépe Rybakinové, když vzala světové jedničce podání hned v první hře a následně odvrátila dva brejkboly. Znovu sebrala Polce servis a zvýšila na 4:1. V průběhu šestého gamu si Kazaška vzala medical timeout, kvůli zranění na noze. To světovou čtyřku přibrzdilo a dovolila Šwiatkové srovna na 4:4.

Úvodní set dospěl do tie-breaku, ve kterém se Polka rychle dostala do vedení 6:4, první dvě šance ukončit set nevyužila a ve velmi dramatické zkrácené hře nakonec proměnila až čtvrtý setbol. Po hodině a půl získla první set.

Ve druhém setu začala světové jednička, když podání soupeřky získala už ve třetí hře. Další brejk přidala v sedmém gamu a následnu zápas dopodávala.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

„Byl to velmi těžký zápas. Gratuluji Jeleně a jejímu týmu ke skvělému turnaji, už jsme spolu odehráli několik náročných zápasů a bylo by dobré, kdybychom v takových společných zápasech pokračovali. Děkuji také mému týmu, jsem za ně opravdu vděčná. Opravdu jsem si to tu užila, přijdu si tu jako doma, fanoušci jsou tu skvělý, děkuji za podporu a uvidíme se tu příští rok,“ vzkázala v pozápasovém rozhovoru trojnásobná šampionka.

Šampionka z Abú Zabí Rybakinová přišla v Dauhá, kde nikdy předtím nepostoupila dál než do osmifinále, o vítěznou šňůru osmi utkání a poprvé letos prohrála v souboji o titul.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.