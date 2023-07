Šwiateková zlikvidovala dva mečboly! Světová jednička si poprvé zahraje čtvrtfinále Wimbledonu

Iga Šwiateková došla do semifinále Australian Open, vyhrála US Open a nedávno potřetí kralovala na French Open, ale Wimbledon a obecně tráva pro ni byly dlouho zakleté. Teprve na poslední generálce v Bad Homburgu dosáhla světová jednička na svou vůbec první čtvrtfinálovou a zároveň semifinálovou účast na nejrychlejším povrchu.

K souboji o finále však zřejmě kvůli otravě jídlem nenastoupila a její zdravotní stav byl před startem slavného Wimbledonu otazníkem. Největší favoritka je ale fit a úvodní tři zápasy v All England Clubu zvládla bez větších potíží a ve dvou setech. Postupem do osmifinále vyrovnala své maximum na londýnském pažitu.

A o jeho vylepšení musela pořádně zabojovat. Osmifinále bylo ještě v sobotu jedinou fází grandslamů, ve které neměla pozitivní bilanci. Po více než třech hodinách však tuto statistiku alespoň na nějakou dobu zažehnala, když v souboji bývalých šampionek wimbledonské juniorky udolala po odvrácených mečbolech vítězku posledních olympijských her Belindu Bencicovou.

Statistiky zápasu Šwiateková - Bencicová

Majitelka čtyř grandslamových trofejí Šwiateková přitom klidně mohla postoupit hladce ve dvou setech. V úvodním dějství měla k dispozici šest brejkbolů včetně dvou setbolů, ale ani jednu šanci nevyužila a v tie-breaku příliš chybovala, a ve druhé sadě vedla o brejk.

Přesto se za stavu 5:6 ve druhém dějství ocitla v pozici, kdy čelila dvěma mečbolům v řadě. Aktivní hrou obě hrozby zlikvidovala a tentokrát ve zkrácené hře uspěla. Závěrečný set pak rozhodl jediný brejk Polky ve čtvrtém gamu.

