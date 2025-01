Šwiateková: Zveřejnit dopingový problém dříve? Jen by to způsobilo více potíží, lidé by mě soudili negativně

Iga Šwiateková loni zvažovala, že o svém pozitivním testu na doping promluví ještě před vyřešením kauzy. Nakonec počkala, protože potom pro ni bylo jednodušší vysvětlit situaci. Řekla to polským médiím před začátkem grandslamového Australian Open.

Bývalá světová jednička Šwiateková měla v srpnu pozitivní test na zakázaný trimetazidin a byla jí pozastavena činnost. Sama absenci na turnajích v Asii vysvětlovala únavou a osobními záležitostmi. Až koncem listopadu Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) kauzu zveřejnila s konstatováním, že při vyšetřování případu akceptovala vysvětlení polské tenistky, že nedovolenou látku užila neúmyslně. Udělila jí měsíční trest, se kterým hráčka souhlasila a který jí vypršel 4. prosince.

Postup ITIA podobně jako v dřívějším případu mužské světové jedničky Jannika Sinnera narazil na vlnu kritiky. Rumunka Simona Halepová, která kvůli dopingu nehrála přes rok a půl, obvinila ITIA z dvojího metru. Generální manažer tenisového klubu I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda označil počínání ITIA za absolutní skandál a pokrytectví.

Pětinásobná grandslamová šampionka Šwiateková pozitivní test tajila. "Když jsem byla ve Varšavě a nemohla jsem hrát, dlouho jsem si říkala, jestli by bylo lepší veřejně říci, co se stalo. Ale když jsem ještě tou dobou neměla rozhodnutí od ITIA, bylo by to jenom polovičaté informování, že mám dopingový problém. A to by mi způsobilo víc stresu a potíží. Lidé by mě soudili negativně," řekla polská tenistka.

V jiných sportech bývá běžné, že se dopingové kauzy zveřejňují krátce po pozitivním dopingovém testu, tedy ještě před jejich vyřešením. Tenis se ale minimálně v případě hvězd Šwiatekové a Sinnera vydal jinou cestou. "Myslím si, že současný systém, který dává šanci najít odpověď a vyřešit situaci, než se to zveřejní, je opodstatněný. Kdyby se to táhlo déle, tak by se ta informace dostala na veřejnost," uvedla Šwiateková.

Vyšetřovatelům Šwiateková sdělila, že látka se do jejího těla dostala užitím kontaminovaného volně prodejného produktu melatoninu, který užila kvůli problémům s časovým posunem a tím způsobenou poruchou spánku. ITIA obhajobu vítězky loňského Roland Garros a bronzové medailistky z olympijských her v Paříži přijala a míru jejího zavinění posoudila jako minimální.

Šwiateková se bála, co si kvůli kauze o ní lidé řeknou. Ocenila chování soupeřek. "V šatně jsou holky skvělé. Většina z nich mě dokonce oslovuje a ptá se: 'Jak se tomu můžeme vyhnout? Je nějaká cesta, jak být ještě opatrnější?' Bojí se, že by se to mohlo stát i jim. Spousta hráček ze špičky je podporujících. Oceňuji to, protože jsem se díky tomu cítila lépe, když jsem se vracela a nevěděla, jaké to bude," vyprávěla aktuálně druhá hráčka světového žebříčku.

Na grandslamovém Australian Open, které začne v neděli, bude její první soupeřkou Češka Kateřina Siniaková.