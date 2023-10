Takhle jsem si Turnaj mistryň nepředstavovala. Stadion není připravený, připojuje kritiku Vondroušová

Markéta Vondroušová si letos užila pohádku na trávě v londýnském All England Clubu, kde v červenci překvapila triumfem na slavném Wimbledonu. Další velký sportovní zážitek si měla v těchto dnech užívat na Turnaji mistryň, společně s ostatními tenistkami ale zpracovává zklamání ze špatné organizace.

Kurt i celé zázemí pro vyvrcholení sezony byl v mexickém Cancúnu postaven na poslední chvíli a tenistky si na něm mohly zatrénovat až den před startem soutěže. Povrch je podle nich nerovný a dokonce zdraví nebezpečný.

Stadion 5 dní před startem Turnaje mistryň:

"Tohle je můj první Turnaj mistryň a vůbec to není to, co jsem si představovala. Celý rok tvrdě pracujeme na tom, abychom se sem dostaly a nakonec je to velké zklamání," napsala nespokojená Vondroušová na Instagram poté, co ve svém úvodním utkání podlehla 6:7, 0:6 Ize Šwiateové.

"Stadion není připravený na zápas a vypadá to, že lidi z WTA vůbec nezajímá náš pocit. Nikdo nás neposlouchá a nemá zájem o náš názor. Je to velmi smutné. Na druhou stranu jsem vděčná všem lidem v Mexiku, že jsou velmi milí a se vším pomáhají," dodala čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova.

‘So so sad for all of us’



Wimbledon champion Marketa Vondrousova uses her Instagram again, joins Sabalenka in critics about the conditions at the @WTAFinals.



Shocking to see this in the most important event of the year for the WTA. pic.twitter.com/9i7HPndxvG