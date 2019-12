Talentovaná Danilovičová 'ulovila' bývalého kouče Radwaňské Poláka Wiktorowského

Olga Danilovičová loni v létě vyhrála z pozice lucky losera turnaj WTA na antuce v Moskvě a v 17 letech se ve světovém žebříčku posunula do Top 100. Jenže na nečekaný úspěch navázat nedokázala a o rok později se propadla až do čtvrté světové stovky.



Až na letošních letních turnajích ITF v Evropě znovu našla ztracené sebevědomí. V Lipsku si zahrála semifinále, v Hechingenu finále a v Montreux nenašla přemožitelku. Díky lepším výsledkům zakončila sezonu na 189. místě, což ji zaručuje místo v kvalifikaci grandslamů.



S dalším tenisovým rozvojem má osmnáctileté Srbce pomáhat nový trenér. Danilovičová angažovala Poláka Tomasze Wiktorowského, který v minulosti pracoval jako trenér pro Polský tenisový svaz, také plnil funkci fedcupového kapitána a naposledy vedl Agnieszku Radwaňskou.



"Dobře rozumí mé hře a mým potřebám na kurtu, což je pro mě nejdůležitější. Navíc je to trenér, který má rád agresivní hru a v tomto ohledu se shodujeme," řekla Danilovičová, které v minulosti krátce pomáhali Alex Corretja, Petar Popovič, Juan Lizariturry, Denis Bejtulahi a Tatjana Ječmenicová.



Osmatřicetiletý Wiktorowski vedl Radwaňskou dlouhých osm sezon. Od roku 2011 jí pomohl k jedenácti titulům včetně trofeje z Turnaje mistryň 2015, během spolupráce se polská tenistka vyšplhala až na post světové dvojky. Loni na podzim Radwaňská ukončila kariéru, od té doby byl Wiktorowski bez většího angažmá.



Danilovičová se během víkendu přesunula do Austrálie a čeká, zda se dostane do kvalifikace turnaje WTA Premier v Brisbane. V týdnu od 13. ledna bude bojovat v kvalifikaci Australian Open.

