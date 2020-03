Talentovaná Konjuhová je připravená na návrat. Uvidíme, zda loket zátěž zvládne, řekla Chorvatka

Ana Konjuhová se už v 19 letech probojovala do elitní dvacítky žebříčku WTA, ale v posledních letech ji brzdí zranění. Naposledy měla 22letá Chorvatka potíže s loktem, kvůli nimž v posledních dvou sezonách odehrála jen 11 zápasů. Nyní je připravená na návrat.

Konjuhová patřila k největším mladým talentům. Už před svými 17. narozeninami se dostala do elitní stovky žebříčku, v červnu 2015 vyhrála travnatý podnik WTA v Nottinghamu a o dva roky později pronikla do nejlepší dvacítky.

Jenže chvíli poté, co debutovala v Top 20 světového hodnocení, začaly zdravotní potíže. Sezonu 2017 musela kvůli problémům s pravým loktem ukončit už po US Open. Pár dní po skončení závěrečného grandslamu sezony podstoupila operaci a doufala, že příští sezona bude bezproblémová.

Na kurty se sice opravdu v úvodním týdnu sezony 2018 vrátila, ovšem jen na pár dní. Ze hry ji znovu vyřadilo zranění lokte a v březnu šla na další zákrok. Poté se představila ještě na French Open, v Eastbourne a Wimbledonu, než následoval další předčasný konec sezony.

Dvaadvacetiletá Chorvatka už byla zoufalá. Během tréninků totiž žádnou bolest v lokti necítila, ta se začala ozývat vždy až v soutěžních zápasech po pár odehraných gamech. Konjuhová proto navštívila specialisty v Curychu, Turíně a Boloni, ale nikdo nedokázal přijít na to, co bolest způsobuje. Loni zkusila další návrat a odehrála pět zápasů, následovala další operace.

V posledních měsících tvrdě makala na své fyzické kondici a přípravě návratu na kurty. Teď si ale bude muset kvůli pandemii koronaviru počkat, sezona je přerušena minimálně do 7. června.

"Kvůli momentálně situaci na sobě pracuju doma a vše se zdá být v pořádku. Při trénincích si loket vede dobře, uvidíme, jak to bude zvládat na turnajích," řekla Konjuhová. "Bude psychicky náročné se po tak dlouhé době vrátit na okruh. Už pár let jsem pořádně nehrála, ale už jednou se mi to podařilo překonat, takže se mi snad bude dařit."

"Už se nemůžu dočkat, až zase budu hrát. S týmem jsme chystali návrat na květen či červen. Nyní ale musíme čekat, jak se bude vyvíjet situace ohledně koronaviru. Jsme všichni trochu vystrašení a snažíme se vyhýbat větším skupinám lidí. Trénuju jen se svým malým týmem a vůbec nechodíme do posiloven."