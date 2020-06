Teď bych v New Yorku rozhodně nehrál, uvidíme za pár měsíců, řekl Nadal

Rafael Nadal by v tuhle chvíli rozhodně do New Yorku, kde se má na přelomu srpna a září uskutečnit grandslamové US Open, necestoval. Antukový král bude bedlivě sledovat, jak se bude situace ohledně pandemie koronaviru vyvíjet, a podle toho se rozhodne, zda bude v areálu ve Flushing Meadows obhajovat loňský triumf.

Tenisová sezona je momentálně přerušena do konce července. Příští středu by se měl uskutečnit videohovor mezi ATP a jejími hráči, kde by se mělo rozhodnout o osudu srpnových turnajů a možná celého zbytku letošní sezony. Pořadatelé grandslamového US Open jsou dle svých slov schopni letošní ročník uspořádat v plánovaném termínu a klidně za velmi přísných podmínek, hlavní soutěž má začít v poslední srpnový den.

Nadal ovšem optimismus pořadatelů úplně nesdílí. Pokud by se newyorský grandslam uskutečnil v nejbližších dnech, pak by do americké metropole rozhodně necestoval. "Situace stále není ideální. Pokud byste se mě teď zeptali, jestli bych jel hrát do New Yorku, pak bych řekl, že ne. Nevím, jak se bude situace vyvíjet, snad se bude zlepšovat. Jsem si jistý, že i organizátoři chtějí, aby byly podmínky bezpečné pro všechny. Věřím, že učiní správné rozhodnutí. Pokud nedokážou zajistit bezpečné podmínky, pak nemá smysl hrát."

Velmi optimističtí jsou také pořadatelé French Open. Antukový grandslam byl přeložen na přelom září a října a měl by začít týden či dva po skončení US Open. Ředitel turnaje Guy Forget dokonce očekává, že do areálu Rolanda Garrose budou moci i nějací diváci. "Francouzskou federaci obdivuji, jsou velmi pozitivní a chtějí turnaj uskutečnit. Ale teď nemůžeme předvídat, jaká bude situace v září, takže bychom měli vzít zpátečku, bedlivě sledovat vývoj pandemie a na kurty se vrátit, až to bude bezpečné."

Rodák z Manacoru, který ve středu oslavil 34. narozeniny, loni ovládl French Open i US Open. Pokud by chtěl obhajovat triumfy na obou podnicích velké čtyřky, pak by ho čekaly velmi náročné týdny. Proto se hovoří o tom, že možná jeden z grandslamových turnajů vynechá. "Nelze to předvídat. Pokud by ten moment nastal, sednu si se svým týmem a poradím se, jaké rozhodnutí bude nejlepší pro můj tenis, mou budoucnost a mé tělo," nevyloučil možnost, že opravdu jeden z turnajů vynechá.

Také pro US Open má stejně jako pro French Open podmínku jasnou. Turnaj musí být bezpečný a fair, to znamená, že se ho budou moci zúčastnit hráči z celého světa a všichni zúčastnění budou v bezpečí před novým typem koronaviru. "Já bych ještě s návratem chvíli počkal. Náš sport je na rozdíl třeba od fotbalu globální. Mám z toho trochu strach. Ale jsem pozitivní a doufám, že budu dál číst jen dobré zprávy. Upřímně nevím, kdy se na turnaje vrátíme."