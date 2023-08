Teenagerka Nosková pokračuje v cestě vzhůru. Už má i skalp Kvitové, svého idolu

Tenisové vyrůstání Noskové probíhalo v době, kdy zářily velké české ikony. „Petra je národní hrdinka. A vždycky bude. Bára byla velkou bojovnicí a taky jednou z nejlepších českých tenistek,” vyprávěla před dvěma lety o Kvitové se Strýcovou, když vstupovala do velkého tenisu.

S Barborou Strýcovou se mohla potkat na nedávném Livesport Prague Open, jenže tenisová maminka nečekaně vypadla v prvním kole turnaje, aby si pak užila velkého loučení s českým publikem. Národní hrdinku Petru Kvitovou nyní poprvé porazila.

Hrála pokorně, v klidu, soustředěně. Půl roku starý výprask z turnaje v Miami (0:6, 3:6) nechala v myšlenkách zamčený na sedm západů někde hodně daleko. Proti Kvitové stála v zápase na okruhu WTA podruhé a tentokrát se jí podařilo jeden ze svých tenisových vzorů porazit.

Jakoby za odměnu se až po utkání dočkala svého zavazadla, na které několik dnů čekala. Rakety naštěstí měla na palubě, ale v Cincinnati se třeba musela obouvat do zcela nových bot.

Nebyl to zrovna krásný tenis, spíše hra nervů, protože obě tenistky dělaly v úvodu spoustu nevynucených chyb. Nosková přesto postupem času získávala jistotu a i když šla její procentuální úspěšnost na servisu dolů, dokázala Petru Kvitovou přehrávat. Klíčovou se stala pasáž ve druhé sadě, kdy Nosková získala šest her v řadě, vynutila si rozhodující set a hlavně získala psychickou převahu. Najednou už si věřila.

Kvitová pak na několik minut opustila arénu a i když se vrátila s odhodláním a opět si vypracovala náskok, osmnáctiletá česká naděje znovu sebevědomě otáčela skóre. O poslední bod se hrálo dlouhé minuty a nakonec zápas končil dvojchybou dvojnásobné wimbledonské vítězky.

A statement win from Linda Noskova The 18-year-old beats out fellow Czech and No. 9 seed Kvitova, 3-6, 6-2, 6-4 in Cincinnati. #CincyTennis pic.twitter.com/pc3r1c1gXB

I když jí Kvitová spoustou chyb cestu za vítězstvím usnadnila, Nosková ukázala svůj potenciál. “Linda hraje tenis, který je dnes trendem. Je odvážná, dobře se pohybuje, dokáže zatlačit soupeřku z obou stran, její údery jdou rychle zpět a když jí vychází podání, je už dnes nebezpečná pro jakoukoliv hráčku,” charakterizuje hru české naděje bývalý fedcupový trenér David Kunst.

Když se před časem Lindy Noskové ptali, které velké hráčky jsou pro ni inspirací, odvětila jasně: “Serena Williamsová. Snažím se jít v jejích stopách.“

Dispozice na to má. Je o čtyři centimetry vyšší než americká ikona a i když umí hrát pestře, její tenis je zejména o razanci a přesnosti. “Se Serenou je podobnost asi v tvrdosti úderů, spíš si ale myslím, že podobně nátlakově hraje dnes zejména Aryna Sabalenková,” dodává Kunst.



Koneckonců, právě na tvrdém povrchu na americké šňůře může Noskové svou formu potvrdit. I když mezi juniorkami vyhrála grandslam na Roland Garros (2021), po přestupu do ženské kategorie má nejlepší procentuální bilanci na venkovních hardech. Poté co musela vynechal kvůli časové kolizi turnaj v Montrealu, odehrála v Cincinnati úspěšně kvalifikaci a postoupila mezi nejlepších 16 hráček. Ve virtuálním žebříčku jí patří už 42. místo.

5 - Since 2009, Cori Gauff's match with Linda Noskova will only be the fifth time two teenagers meet in a WTA 1000 Round of 16, and the first time since Caroline Wozniacki defeated Anastasia Pavlyuchenkova at Miami in 2010. Rare.#CincyTennis | @CincyTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/BC4V1TNkXl