Teenagerka Valentová získala v Říčanech třetí letošní titul

Tereza Valentová se možná definitivně rozhodne působit už jenom mezi profesionálkami. Letošní vstup na dospělé turnaje má totiž naprosto bezchybný. V aktuálním roce vyhrála všech 14 zápasů, a dokonce ztratila jen jediný set. Parádní vítěznou sérii předvedla na akcích W15 v Monastiru a tento týden se jí povedlo triumfovat také na domácí půdě v Říčanech.

Na akci W75 začala obratem v prvním kole, ale od té doby zvládla všechny zápasy naprosto suverénně. Z duelu druhého kola její soupeřka a krajanka Tereza Martincová odstoupila, ve čtvrtfinále a semifinále ztratila dohromady jen 10 her a v nedělním finále skolika nasazenou jedničku a 135. hráčku světa Dariu Snigurovou ve dvou setech 7:6, 6:2.

Češka se ze začátku dařilo a vedla 3:1. Poté se její soupeřce povedlo dvakrát sebrat servis Valentové a otočila na 5:3. Náskok ale ukrajinská hráčka neudržela a sadu vybojovala česká teenagerka v tie-breaku poměrem 7:4.

Druhý set nabídl podstatně menší drama. Valentová v něm ztratila jen dvě hry a mohla se radovat ze třetího letošního titulu a prvního na domácí půdě.

