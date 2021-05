Těhotná Strýcová se ve 35 letech rozhodla ukončit kariéru

Ostatní: dříve vyznávala hru od základní čáry, v roce 2019 díky stylu servis-volej zažila životní sezonu, v níž se ve dvouhře poprvé probojovala do semifinále grandslamu a ve čtyřhře se stala světovou jedničkou; v roce 2019 s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej vyhrály čtyři turnaje včetně Wimbledonu a na Turnaji mistryň se dostaly do finále, v roce 2020 vyhrály rovněž čtyři turnaje a probojovaly se do finále Australian Open; s tenisem začala v pěti letech, v juniorské kategorii vedla světové žebříčky ve dvouhře i ve čtyřhře; dvakrát vyhrála juniorku na Australian Open, v roce 2002 byla vyhlášena juniorskou mistryní světa; profesionálkou je od roku 2003, první singlový titul slavila v roce 2011 v Quebecu, druhý v 2017 v Linci; v únoru 2013 dostala půlroční trest za dopingový nález na stimulant sibutramin, podle ní byl obsažen v potravinovém doplňku; o dva roky později se poprvé dostala do první dvacítky singlového žebříčku; na OH v Riu nastoupila vedle Lucie Šafářové místo Karolíny Plíškové, která zrušila účast kvůli obavám z viru zika; po sezoně 2019 po dvou letech ukončila spolupráci s trenérem Davidem Kotyzou a koučoval ji Lukáš Dlouhý, v minulosti ji vedli Francouz Jerome Adamec, Jan Havel, Němec Jakub Herm-Záhlava, jenž byl i jejím manželem, či Tomáš Krupa; ve Fed Cupu od roku 2002 odehrála 33 zápasů s bilancí 22:11; za rok 2019 byla vyhlášena vítězkou domácí ankety Zlatý kanár; na odměnách vydělala přes 12 milionů dolarů; jako své koníčky uvádí hudbu, snowboard a plavání.