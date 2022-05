Tenis jde stranou. Svitolinová s Monfilsem čekají miminko

"Jsme nadšení, že se srdcem plným lásky a štěstí můžeme oznámit, že v říjnu očekáváme narození holčičky," napsala někdejší třetí hráčka světového žebříčku ke společné fotografii s Monfilsem.

Svitolinová ze zdravotních důvodů nehraje od konce března. Minulý týden se nechala slyšet, že ji psychicky ničí válka v její rodné zemi, a oznámila, že nebude startovat ani na grandslamovém Roland Garros v Paříži.

With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October ❤️ pic.twitter.com/y8EwwO6Htf