Tenis se nejdříve vrátí na regionální úrovni, body do žebříčků nebudou, předpovídá Djokovič

Novak Djokovič věří, že brzy zase uvidíme soutěžní zápasy. Světová jednička si ovšem myslí, že to bude zpočátku jen na regionální úrovni bez udělování bodů do žebříčků ATP a WTA.

Kvůli pandemii koronaviru je tenisová sezona přerušená minimálně do 12. července, přičemž se nehraje už od začátku března. Ještě tak nejsme ani v půlce čekání na restart tenisového dění. Mnozí se navíc domnívají, že se letos tenisté na kurty již nedostanou nebo bude přerušení delší. Sám Djokovič připouští, že restart bílého sportu nebude vůbec jednoduchý: "Každý týden jsme v podstatě v jiné zemi."

Ano, tenis je mezinárodní sport a to je jeho obrovskou nevýhodou. Koronavirová situace se totiž v jednotlivých zemích vyvíjí rozdílně a na turnaje se sjíždí lidé z celého světa.

Na regionální úrovni by se ale podle světové jedničky mohlo začít celkem brzy. "Myslím si, že velmi brzy bychom mohli hrát regionální turnaje, které by mohly mít i finanční odměny. Žebříčkové body se však nejspíše udělovat nebudou, protože by to bylo hodně komplikované. Nevím, jak to bude s karanténou. Španělsko, Itálie a další země, každá má jiný model opatření," uvedl rodák z Bělehradu.

Regionální turnaje jsou určitě jednou z možností alespoň částečného restartu tenisového dění. Na různých místech, jak Djokovič naznačil, ovšem platí rozdílná opatření a uvolňování restrikcí si každá ze zemí plánuje podle aktuální situace.