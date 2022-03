Tenisové turnaje v Auckladu se po dvouleté koronavirové pauze vrátí do kalendáře

Turnaje v Aucklandu se od příští sezony vrátí po dvou letech do kalendáře tenisové WTA i ATP poté, co vláda Nového Zélandu začala s uvolňováním přísných cestovních omezení kvůli pandemii koronaviru. Hranice pro očkované cestující z Austrálie by se měly bez nutnosti karantény otevřít v polovině dubna.