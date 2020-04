Tenisový svaz chystá po skončení karantény soutěže na rozehrání

Tenisová sezona je minimálně do poloviny července přerušená kvůli pandemii koronaviru, takže hráči a hráčky přijdou o antukovou i travnatou část roku. Na kurty by se mohli vrátit na amerických betonech. Český tenisový svaz pro ně chystá po skončení nouzového stavu seriál turnajů na rozehrání.

"Jsme v situaci, kdy se turnaje zatím stále ruší či překládají. Ale musíme být připraveni a vytvořit našim reprezentantům takové podmínky, aby se mohli v okamžiku, kdy to bude možné, začít připravovat v soutěžních zápasech, které se nedají v přípravě nijak stoprocentně nahradit. A přitom jsou pro návrat na turnaje tak důležité," uvedl prezident svazu Ivo Kaderka v tiskové zprávě.

V momentu, kdy ještě nebudou možné zahraniční cesty, ale podmínky dovolí setkání menšího počtu lidí a otevření sportovišť, plánuje svaz sérii dlouhodobých a krátkodobých soutěží týmů i jednotlivců. Oslovuje proto kluby, tenisová centra i manažerské skupiny. Hrát by tak mohly i největší české hvězdy.

Teoreticky by se světová trojka Karolína Plíšková, dvanáctka Petra Kvitová a osmnáctka Markéta Vondroušová mohly sejít na akci "Be ready o pohár prezidenta ČTS" vypsanou pro osm mužů na antuce a osm žen na betonu, která se má odehrát v řádu dnů po uvolnění karantény v tenisovém areálu Sparty Praha. "Bude to první silný signál, že český tenis se vrací, že hráči jsou připraveni," řekla Kaderka.

Zároveň zdůrazňuje, že svaz hodlá striktně dodržovat nařízení vlády. "Ta budou plně respektována. Rozhodně nebude nikdo hledat kličky a finty, jak je obejít," ujistil Kaderka. Turnaje budou bez diváků, jen živě přenášeny na internetu, možná v televizi. "Nechceme nic uspěchat. Nyní není cílem otevřít hlediště pro diváky, ale dát tenistům možnost kvalitních turnajových zápasů," konstatoval.

Svaz chce spustit dlouhodobou celorepublikovou soutěž Barvy pro budoucnost - liga ČTS by Moneta Money Bank, v které se utkají čtyři týmy (červený, bílý, modrý a žlutý). Skládat se bude z dvoudenních zápasů a hrát bude každý s každým. Klasické turnaje o Trofej solidarity a naděje ČTS budou pro 16 mužů a stejný počet žen plus kvalifikace a mají se hrát v různých tenisových areálech v Čechách a na Moravě.

"Chceme být dokonale připraveni na okamžik, který všichni v této složité době vyhlížíme. Až se tak stane, nebude čas improvizovat a začít se dohadovat. Ladíme finální parametry tak, aby maximálně pomohly hráčům a jejich týmům k návratu do seriálu turnajů, kde budou reprezentovat Česko," prohlásil Kaderka.

Dojde-li k uvolnění cest do zahraničí s některými státy, je v plánu duel se Slovenskem nazvaný Znovu spolu pro budoucnost. V modelu Davisova poháru či Fed Cupu se proti sobě postaví národní týmy všech věkových kategorií.