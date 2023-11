Tenisté hrají poprvé v Saúdské Arábii. Next Gen ATP Finals začal s inovativními pravidly

NEXT GEN ATP FINALS - V Džiddě odstartoval historicky první turnaj ATP v Saúdské Arábie. Na Blízkém východě se v rámci Next Gen ATP Finals střetává osm mladíků o trofej z Turnaje mistrů pro hráče do 21 let. Roli favoritů v úvodním dnu potvrdili oba francouzští teenageři Arthur Fils (19) a Luca Van Assche (19), první bod ve skupinové fázi získali také Ital Flavio Cobolli (21) a Srb Hamad Medjedovič (20). Tenisté se pomalu přizpůsobují netradičním pravidlům s dalšími inovacemi, které ATP testuje.

Next Gen ATP Finals se koná od roku 2017 a dosud Turnaj mistrů pro hráče do 21 let ovládli Korejec Hyeon Chung, Řek Stefanos Tsitsipas, Ital Jannik Sinner, Španěl Carlos Alcaraz a loni v Miláně triumfoval Američan Brandon Nakashima.

Letos se soutěž s netradičními pravidly a počítáním Fast 4 (zrychlené sety na čtyři vítězné gamy bez výhod) přesunula do saúdskoarabské Džiddy a nedošlo jen ke změně lokace. Nově se zkouší začínat zápas bez rozehrávky, mezi prvním a druhým servisem mají tenisté pouhých osm sekund či po esu, dvojchybě a přímém bodu z podání mají na rozehrání další výměny jen 15 sekund.

Z akce pro nadějné mladíky se letos čtyři kvalifikovaní tenisté (Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton a Lorenzo Musetti) omluvili a tak se do Džiddy vydali tenisté na 5. až 12. místě žebříčku hráčů do 21 let. Nejvýše nasazenými jsou Francouzi Arthur Fils (36. hráč světa) a Luca Van Assche (70.).

Fils – Nardi 2:4, 4:3, 4:2, 1:4, 4:2

A právě turnajová jednička Arthur Fils v zahajovacím utkání potvrdil roli favorita. Devatenáctiletý Francouz, který má jako jediný z osmičky účastníků na kontě titul z turnaje ATP (Lyon 2023), se ale na vítězství v souboji dvou debutantů proti o rok staršímu Italovi Lucovi Nardimu nadřel. Jediný míček ho dělil od stavu 0:2, aby nakonec zvítězil až v pěti setech.

"Byl to těžký zápas. Poprvé hraju sety na čtyři vítězné gamy. Věci se mohou velmi rychle změnit. Vedl jsem 2:1 na sety, měl brejkboly a cítil se opravdu dobře. Pak jsem ale prohrál bod při shodě a všechno se změnilo. Jsem rád, že jsem nakonec vyhrál," řekl Fils k neobvyklým pravidlům.

"Musíte se přizpůsobit mentálně, ale i fyzicky. Normálně před zápasem nehraju, ale dnes jsem si musel s trenéry zahrát. Hráli jsme deset minut, abych nacítil míč. Nebylo to jako jako rozehrávka před zápasem, ale bylo to v pohodě. Nevím, jestli se tohle pravidlo někdy dostane i na okruh ATP, ale pokud ano, tak se budeme muset přizpůsobit," dodal francouzský teenager k absenci předzápasového warmu-pu.

Stricker – Cobolli 2:4, 4:3, 1:4, 2:4

Jediným tenistou se zkušenostmi z Next Gen ATP Finals je v Džiddě Dominic Stricker, který loni v Miláně prošel skupinou bez porážky a prohrál až v semifinále s Jiřím Lehečkou. Letos jednadvacetiletý Švýcar, jenž se v létě na US Open postaral o vyřazení Tsitsipase a z kvalifikace postoupil až do osmifinále, začal porážkou 1:3 na sety s Italem Flaviem Cobollim.

"Před zápasem jsem se opravdu dlouhou dobu rozcvičoval, takže jsem byl na kurtu od začátku zahřátý. Začal jsem dobře, kurty jsou rychlé a se svým výkonem jsem spokojený. Nebyl to nejrychlejší zápas, ale s těmito pravidly se může stát cokoliv," komentoval Cobolli, jenž v říjnu na antuce v Lisabonu získal druhý challengerový titul a poprvé se posunul do TOP 100.

Here to play @cobollifla gets the better of the 2022 semi-finalist, defeating Dominic Stricker 4-2, 3-4(7), 4-1, 4-2. #NextGenATPFinals pic.twitter.com/7MHMPmQFLs — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) November 28, 2023

Ve středu se v Zelené skupině utkají poražení z úvodního dne Stricker s Nardim a vítězové Fils s Cobollim.

Van Assche – Shelbayh 4:3, 3:4, 4:1, 4:1

Také francouzský favorit Červené skupiny na úvod nezaváhal. Devatenáctiletý Luca Van Assche porazil i díky odvrácení 15 ze 17 brejkbolů 4:3, 3:4, 4:1, 4:1 na divokou kartu startujícího Jordánce Abedallaha Shelbayha, který trénuje v akademii Rafaela Nadala na Mallorce a nedávno slavil první triumf na challengeru.

Michelsen – Medjedovič 2:4, 3:4, 4:3, 4:3, 3:4

Ve večerní bitvě uspěl Hamad Medjedovič. Dvacetiletý Srb, který minulý týden ve Španělsku sbíral v rámci Davis Cupu zkušenosti po boku světové jedničky Novaka Djokoviče, sice v souboji s Američanem Alexem Michelsenem ztratil vedení 2:0 a limitovala ho křeč v pravém lýtku, nakonec ale po dvou a půl hodinách boje pětisetový duel vyhrál.

"Cítím se úžasně. Až do konce jsem věřil sám sobě, byl to úžasný zápas. Měl jsem náskok dvou setů, ale on pak začal hrát skvěle, já nevyužil své šance a na konci jsem měl i křeče. Jsem šťastný, že jsem to nakonec zvládl," řekl Medjedoviče.

Výsledky Next Gen ATP Finals