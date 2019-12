Tenisté I. ČLTK mají na dosah obhajobu, Přerov titul po 23 letech

Tenisté I. ČLTK loni ukončili kralování Prostějova a zlaté medaile získali po 28 letech. Přerov získal mezi lety 1982 až 1988 i díky Janě Novotné či Karlu Nováčkovi šest titulů a naposledy, poosmé, se z triumfu radoval v roce 1996.

"Už postup do finále byl pro nás velkým překvapením a titul by byl mega překvapení," řekl ČTK kapitán týmu TK Precheza Přerov Petr Huťka junior. Jeho tým začal výhrou v předkole a ve skupině zdolal i favorizovaný Prostějov.

Do finále Přerov dovedli Nikola Tomanová,i Linda Nosková, Němec Tim Pütz, Polák Kamil Majchrzak, Ukrajinec Sergij Stachovskij, Slovák Jozef Kovalík a Dominik Kellovský. V předkole nastoupili i Slovenka Jana Čepelová.

Není jasné, kdo ze soupisky bude hrát ve finále. "Všechny jsme oslovili a doufáme, že budeme v co nejsilnější sestavě," konstatoval Huťka.

Největší hvězdou I. ČLTK by měla být 21. hráčka světa Karolína Muchová, ale její start není stoprocentně jistý, protože měla problém s břišním svalem. "Pokud bude zdravotně v pořádku, měla by nastoupit," řekl kapitán týmu Petr Vaníček.

Hrát by měla Tereza Martincová a kvarteto mužů vzejde z pětice Jonáš Forejtek, Slovák Martin Kližan, Jan Šátral, Václav Šafránek a Robin Staněk.

Pražané jsou favority, ale tuší, že je nečeká snadná práce. "Podle soupisky je Přerov těžký soupeř, ale záleží, kdo z jejich cizinců přijede. Jestli budou hrát jako ve skupině, bude to vyrovnané," mínil Vaníček. V ideálním případě by byl rád, kdyby jeho svěřenci rozhodli už po dvouhrách. "To vždycky, ale takhle s tím nejde kalkulovat. Jsme připraveni i na debly, bojovat o titul až do konce," řekl Vaníček.

Zápasy extraligy se skládají ze šesti dvouher (čtyř mužů a dvou žen) a tří čtyřher (dvou mužů a jedné žen). K vítězství je potřeba získat pět bodů.