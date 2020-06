Tenisté mají za sebou u Máchova jezera dva zápasy ve skupině

Po dvoudenních kvalifikačních bojích včera začala hlavní soutěž, ale po necelých třech hodinách hry v tenisovém areálu u 'Mácháče' začalo pršet a tenisté se už na kurt nevrátili. Pořadatelé během odpoledne rozhodli, že zbytek programu odloží na čtvrtek.

První body si stihli připsat Jan Šátral, Zdeněk Kolář, Kateřina Siniaková a Linda Fruhvirtová. Zbytek zápasů musel být přesunut na dnešek.

V úvodních zápasech ženské Skupiny B se žádné překvapení nekonalo. Zkušená dvojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře Barbora Krejčíková si poradila 6-3 6-3 se 14letou kvalifikantkou Sárou Bejlek, Johana Marková ve dvou tie-breacích zdolala ještě o rok mladší Brendu Fruhvirtovou. Krejčíková i Marková pak vyhrály i druhé zápasy a v pátek tak svedou vzájemný souboj o 1. místo ve skupině a tedy postup do semifinále.

Jesika Malečková v úvodním zápase Skupiny C zužitkovala své zkušenosti a 14letý talent Nikolu Bartůňkovou přehrála hladce 6-1 6-3. Ve druhém zápase "céčka" si 17letá Darja Viďmanová po setech 6-3 6-3 vyšlápla na o 18 let starší Lucii Hradeckou., vpodvečer porazila i Bartůňkovou a v pátek se s Malečkovou utká o postup do semifinále.

Tereza Smitková svůj první zápas od loňského US Open prohrála. Bývalá 57. hráčka světa nestačila 6-7(6) 6-3 4-10 na teprve 15letou Lindu Noskovou. Ve Skupině D dále uspěla Veronika Vlkovská, která smetla 6-0 6-3 Anastasii Detiucovou. Večer si však připsaly výhru i Smitková a Detiucová a všechny tenistky mají po bodu.

Kateřina Siniaková zvládla i svůj druhý zápas u Máchova jezera bez ztráty setu. Nasazená jednička si dnes poradila 6-4 6-0 s Barborou Miklovou a má před zítřejšími závěrečnými skupinovými boji nejlepší výchozí pozici pro postup do semifinále. Patnáctiletá Linda Fruhvirtová totiž nestačila 0-6 5-7 na Miriam Kolodziejovou.



V soutěži mužů zatím až na jednu výjimku vyhrávají favorité

Nasazená jednička Macha Lake Open Lukáš Rosol dners zaznamenal dvě hodně vydřenáu vítězství. Nad talentovaným mladíkem Ondřejem Štylerem zvítězil 3-6 6-3 10-8, Dalibora Svrčinu pak udolal 6-1 0-6 11-9, přestože v rozhodujícím super tie-breaku prohrával 3-8. V souboji mladší generace Michael Vrbenský jasně přehrál 6-1 6-4 Dalibora Svrčinu a, ale ve druhém duelu vzdal Štylerovi.

Také vývoj Skupiny D poznamenala skreč. Václav Šafránek nejprve potvrdil roli favorita po vítězství 6-0 6-4 nad kvalifikantem Tomášem Jirouškem, ale v následném utkání vzdal Andrewu Paulsonovi. Ani set ve dvou duelech neztratil Jonáš Forejtek, loňský vítěz juniorského US Open zdolal 7-5 7-6(5) dalšího talentovaného mladíka Paulsona a 7-6 6-4 si poradil s Jirouškem.

Překvapivý průběh se zápletkou má Skupina C. Dvě vítězství má totiž na kontě David Poljak, který zaskočil Tomáše Macháče a porazil i jediného zahraničního účastníka soutěže Martina Damma. Adam Pavlásek přehrál Damma, ale podlehl Macháčovi a tak před pátečními duelu je situace ve skupině poměrně zamotaná.

Zdeněk Kolář pokračuje bez ztráty setu, dnes porazil 6-4 6-2 Martina Krumicha a je velmi blízko postupu ze Skupiny B. V té dnes bodoval také Pavel Nejedlý, který přehrál 6-4 6-3 favorizovaného Jana Šátrala.

Turnaj se koná systémem čtyř skupin po čtyřech hráčích, láká na české hvězdy a velké talenty. Vítězové skupin projdou do sobotních semifinále. Obě finále jsou na programu v neděli. Turnaj je přístupný i pro diváky. Ti, kteří se k Máchovu jezeru nechystají, mohou dění od pátku do neděle sledovat na televizní stanici O2 TV Tenis.

Dotace starosplavské akce je 980 tisíc korun, jedná se již o druhý podnik v rámci projektu O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta. Další díl se uskuteční na přelomu července a srpna v Liberci.