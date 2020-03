Těžký debut pro Gaudenziho. Šéf ATP musí řešit jedno z nejtěžších období, o trávě by měl rozhodnout v dubnu

Andrea Gaudenzi je šéfem Asociace tenisových profesionálů od ledna a při svém debutu ve funkci zažívá velmi těžké období. Tenisová sezona je momentálně přerušena do 7. června, ale není vůbec jisté, zda se kvůli pandemii koronaviru za necelé tři měsíce turnaje na trávě uskuteční. ATP by o tom měla rozhodnout v dubnu.

Gaudenzi se novým šéfem ATP stal 1. ledna letošního roku. Až do března probíhal jeho debut ve funkci hladce, kvůli pandemii koronaviru se ale vše zkomplikovalo a 46letý rodák z italské Faenzy musí řešit jedno z nejtěžších období bílého sportu v historii.

Tour by měla být obnovena 8. června na travnatých turnajích. Gaudenzi ovšem připouští, že není vůbec jisté, zda se tenisté na kurty za necelé tři měsíce vrátí.

"Přesný termín obnovení tour teď nelze odhadovat, zatím je to 8. červen. Se všemi travnatými turnaji jsme v kontaktu. Snažíme se udělat maximum pro to, aby byl kalendář co nejlepší, záleží však na tom, kdy restart proběhne. Připravujeme několik verzí," řekl Gaudenzi.

O osudu travnaté části sezony nejspíše rozhodne v dubnu. To se týká i slavného Wimbledonu, který by se mohl posunout o měsíc, a vyplnit mezeru v kalendáři po odložených olympijských hrách.

Gaudenziho nezaměstnává jen řízení mužského tenisového okruhu, ale také situace doma v Itálii, jež je nejpostiženější evropskou zemí pandemií koronaviru. "Příběhy, které slýchám od známých mi nahánějí hrůzu. Tuhle situaci musíme všichni brát vážně, zůstat doma a chovat se zodpovědně," uvedl bývalý italský profesionální tenista a vítěz tří turnajů ATP.