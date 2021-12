Thiem kvůli nemoci odložil návrat a přijde o začátek sezony. Melbourne nechává 'otevřené'

Rakušan Dominic Thiem musí ze zdravotních důvodů odložit vstup do sezony. Bývalý šampion US Open se kvůli nemoci odhlásil z ATP Cupu a z následujícího turnaje v Sydney. O startu na Australian Open, které v Melbourne začne 17. ledna, se rozhodne do konce prosince, aby měl případně čas odcestovat do Austrálie.