Thiem: Letošní Vídeň je nejspíše nejlepší turnaj ATP 500 v historii, obhajoba titulu je téměř nemožná

Loňský vítěz Thiem, který letos exceloval na grandslamech, když hrál finále Australian Open, na US Open se dočkal premiérového grandslamového vavřínu a na French Open došel do čtvrtfinále, si moc dobře uvědomuje, že ho na domácí halové akci čekají samí špičkoví soupeři a s obhajobou loňského triumfu to bude mít nesmírně těžké.

Sedmadvacetiletý rodák z Vídeňského Nového Města, jenž ve Vídni startuje pravidelně od roku 2010, obvykle do rakouské metropole dorazil v roli největšího favorita, jenže letošního ročníku se spolu s ním zúčastní další pět hráčů elitní desítky - světová jednička Novak Djokovič, Stefanos Tsitsipas (5. v ATP), Daniil Medveděv (6.), Andrej Rubljov (8.) a Diego Schwartzman (9.).

Strašákem favoritů jsou navíc trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka a finalista US Open Kei Nišikori, právě Japonec bude úvodním soupeřem domácí hvězdy.

"Je vždycky výjimečné, když na turnaj dorazíte jako obhájce titulu. Letošní ročník je ovšem neskutečný, podívejte se na los. Už před příjezdem Novaka (Djokoviče) bylo herní pole neuvěřitelné. Letošní ročník je nejspíše nejlépe obsazený turnaj série ATP 500 v historii a obhajoba titulu vypadá téměř nemožně."