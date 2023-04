Thiem po čtyřech letech ukončil spolupráci s Massúem

Rakouský tenista Dominic Thiem ukončil spolupráci s trenérem Nicolásem Massúem. Vítěz US Open z roku 2020 a někdejší třetí hráč světového žebříčku to oznámil na instagramu. S bývalým chilským tenistou se připravoval od roku 2019 a pod jeho vedením si zahrál i finále Australian Open a French Open a vedle newyorského grandslamu ovládl i prestižní Masters v Indian Wells.

"Byla to neuvěřitelná cesta a byli jsme skvělý tým, ale bohužel všechno jednou skončí a tenhle konec nastal nyní," uvedl Thiem. Jeho bratr a manažer Moritz vysvětlil, že nastal čas udělat nějakou změnu a shodli se na tom hráč i trenér. "Nový impulz je určitě dobrá věc a doufejme, že mu to pomůže. Obzvlášť v této fázi," citovala Moritze Thiema agentura APA.

Devětadvacetiletý Dominic Thiem po zranění zápěstí v roce 2021 postupně spadl až do čtvrté stovky žebříčku a dosud hledá cestu zpět mezi absolutní elitu. Na začátku letošního roku se vrátil alespoň do první stovky, ale aktuálně z ní opět vypadl, poté co na čtyřech turnajích za sebou vypadl v prvním kole, než v tomto týdnu postoupil do čtvrtfinále v Estorilu. V nadcházejícím týdnu bude Thiem díky divoké kartě startovat na antukovém Masters v Monte Carlu.