Thiem se odhlásil i z Buenos Aires a Ria de Janeiro. Vrátí se nejdříve v březnu v Indian Wells

Dominic Thiem se loni na jaře trápil s výrazným poklesem formy a navíc si v prvním zápase na trávě poranil pravé zápěstí. Nejenže následně přišel o Wimbledon či olympiádu, ale neobhajoval ani titul na US Open a tak již na konci června pro něj sezona skončila.



Od té doby nehraje.



28letý Rakušan se rozhodl neřešit zranění operací a léčil ho dlouhodobou konzervativní léčbou. V listopadu se sice těšil, že se stihne připravit na začátek nové sezony, jenže ruka reagovala na zvyšující se tréninkovou zátěž a znovu začala bolet.



Před Vánoci navíc kvůli nemoci vypadl z tréninkového procesu a rozhodl se neodletět na lednové turnaje do Austrálie.



Návrat si tedy přeplánoval na únorové antukové turnaje v Jižní Americe. Tam sice dorazil, ale ani série tří turnajů se nezúčastní. Kvůli přetížení má poškozené vazy mezi prsty a tři dny poté, co se po losu odhlásil z Córdoby, se omluvil i ze dvou nadcházejících akcí v Buenos Aires a Riu de Janeiro.



"Jsem šťastný, že zápěstí je vyléčené. Není jednoduché se po sedmi měsících vrátit, na radu lékařů si dám ještě chvíli pauzu a pak se vrátím k tréninku," řekl dnes bývalý třetí hráč světa.



Thiem zároveň oznámil, že by se chtěl zapojit do turnajů od 10. března na Masters 1000 v Indian Wells.