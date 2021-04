Thiem se odhlásil z Monte Carla. Nejsem stoprocentně fit, hlásí

Dominic Thiem oddálil svůj návrat na kurty a vstup do antukového jara. Úřadující vítěz US Open nebude startovat na úvodním letošním antukovém podniku Masters v Monte Carlu. Důvodem je, že se necítí stoprocentně fit.

Thiem se na loňském US Open dočkal svého premiérového grandslamového titulu a úspěšnou sezonu zakončil finálovou účastí na Turnaji mistrů. Letošní sezona je ale pro nejlepšího Rakušana zatím zklamáním. Čtvrtý hráč světa má letos bilanci 5-4, na Australian Open vypadl už v osmifinále a na akcích v Dauhá a Dubaji vyhrál jediný ze tří zápasů.

Po mizerných výsledcích se rozhodl, že vynechá právě probíhající úvodní podnik Masters v Miami. A teď svůj návrat na kurty znovu oddálil, jelikož se nechystá ani na Masters do Monte Carla, kde se bude bojovat od 11. do 18. dubna. Do Monaka dorazí kompletní elitní desítka vyjma Rogera Federera a Thiema, kterého v posledních měsících trápilo zranění chodidla.

"Po Dauhá a Dubaji jsem potřeboval pauzu. Stále nejsem stoprocentně fit. Je mi to vážně líto, hrozně rád bych v Monte Carlu hrál, ale nefungovalo by to," uvedl Thiem, jenž v Monte Carlu pravidelně startoval od roku 2014 a nejdále se dostal do čtvrtfinále (2018).

Místo cesty do Monaka bude Thiem v Rakousku trénovat pod vedením svého kouče Nicoláse Massúa. "Mám před sebou náročné týdny a spoustu práce," vzkázal 27letý rodák z Vídeňského Nového Města.

Kromě Thiema se pořadatelům omluvili také Stan Wawrinka (po operaci nohy), Borna Čorič a John Isner.