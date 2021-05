Thiem se vrátil hladkou výhrou, v Madridu přehrál Girona

Vítěz loňského US Open Dominic Thiem se v úvodu letošní sezony trápil a v polovině března se tak rozhodl dát si pauzu.



"Nejsem teď v nejlepší formě. Potřebuju se trochu resetovat, abych byl čerstvý na antuku," oznámil tehdy Thiem. I kvůli bolestem kolena nakonec vynechal tři původně plánované turnaje - v Miami, v Monte Carlu a Bělehradu.



První letošní zápas na antuce odehrál dnes v Madridu a zvládl ho nečekaně snadno. S Američanem Marcosem Gironem, který už ve španělské metropoli odehrál včetně kvalifikace tři těžká utkání, přehrál za 58 minut hry 6-1 6-3.



27letý Rakušan nenabídl 91. hráči světa ani jeden brejkbol, na vítězné údery ho přestřílel 20-6 a udělal jen 14 nevynucených chyb.



"V posledních dnech jsem tu měl povedený trénink, ale zápas jsem dlouho nehrál. Proto jsem šťastný za to, jak jsem dnes po pauze hrál," komentoval čtvrtý hráč světa Thiem.



"Od turnaje nemám velká očekávání, ale mile mě překvapilo, jak mi to dnes šlo. Mám co zlepšovat, ale rozhodně je na čem stavět," dodal Thiem.



Finalista z let 2017 a 2018 se v osmifinále střetne s Alexem de Minaurem, s nímž vyhrál všechny tři vzájemné duely. Na antuce a v zápase na dva vítězné sety se utkají poprvé.



22letý Australan se dnes na výhru příliš nenadřel, za stavu 6-2 a 3-0 mu kvůli bolestem zad vzdal Jihoafričan Lloyd Harris.

• ATP MASTERS 1000 MADRID •

Španělsko, antuka, 3.226.325 eur

pondělní výsledky (04. 05. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Bautista (9-Šp.) - Cecchinato (It.) 6-2 6-7(3) 7-5 Ramos (Šp.) - Fritz (USA) 7-5 5-7 6-4 Paire (Fr.) - Basilašvili (Gruz.) 6-4 7-5 Millman (Austr.) - Hurkacz (12-Pol.) 5-7 7-6(7) 6-3 Sinner (14-It.) - Pella (Arg.) 6-2 4-4 skreč P. Ruud (Nor.) - Auger-Aliassime (15-Kan.) 6-1 6-4 Nišikori (Jap.) - Chačanov (Rus.) 6-7(6) 6-2 6-2 Davidovich (Šp.) - Herbert (Fr.) 6-7(5) 7-6(4) 7-6(4) Popyrin (Austr.) - Struff (Něm.) 6-3 7-6(4) Nišioka (Jap.) - Krajinovič (Srb.) 6-2 6-4 • Dvouhra - 2. kolo • Thiem (3-Rak.) - Giron (USA) 6-1 6-3 Rubljov (6-Rus.) - Paul (USA) 6-7(5) 6-3 6-4 Berrettini (8-It.) - Fognini (It.) 6-3 6-4 Bublik (Kaz.) - Shapovalov (11-Kan.) 6-4 5-7 6-4 De Minaur (Austr.) - Harris (JAR) 6-2 3-0 skreč H.