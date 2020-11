Thiem si příští rok zahraje Laver Cup v Bostonu. Rakušan přijal pozvánku do Týmu Evropy

Dominic Thiem se příští rok v září zúčastní 4. ročníku Laver Cupu v Bostonu. Vítěz letošního US Open přijal pozvánku do Týmu Evropy od kapitána Björna Borga a připojil se k dosud jedinému potvrzenému účastníkovi Rogeru Federerovi.

"Laver Cup je fantastická událost a jsem opravdu nadšený, že budu v Bostonu součástí Týmu Evropy," prohlásil Thiem, který si na Laver Cupu zahraje potřetí.



"Už dvakrát jsem měl štěstí být součástí vítězného týmu v Praze a Ženevě. Je to unikátní soutěž, nic takového na okruhu není. Vážně se už moc těším, až budu moct pomáhat Evropě na cestě za čtvrtým titulem," nemůže se dočkat vítěz letošního US Open.



"Je skvělé být v týmu s kluky, se kterými jinak v průběhu roku soupeříte. Prožijeme spolu spoustu zábavy, ale také se toho od zkušených lidí jako Björn či Roger naučím," dodal sedmadvacetiletý Rakušan, který si letos zahrál také finále na Australian Open a druhý rok po sobě na Turnaji mistrů.



"Dom má za sebou neuvěřitelnou sezonu, navzdory neobvyklým okolnostem. Hraje tenis na nejvyšší úrovni a bylo opravdu skvělé vidět ho v New Yorku vyhrát svůj první grandslam," pochvaluje si kapitán Týmu Evropy Björn Borg, který měl zatím přislíbenou účast jen od Rogera Federera.



"S ním (Thiemem) a s Rogerem máme skvělý základ pro vybudování silného týmu. Bude to potřeba, protože Tým světa bude každým rokem čím dál silnější a můj přítel John McEnroe bude před domácím publikem ještě hladovější po úspěchu," naznačil švédský kapitán rivalitu s americkým bouřlivákem.



V bostonské hale TD Garden se mělo hrát už letos, kvůli pandemii koronaviru a nabitému podzimnímu kalendáři se ale pořadatelé rozhodli turnaj o rok odložit na 24. - 26. září 2021.



Soutěž, kterou v předchozích letech hostila Praha, Chicago a Ženeva, zatím pokaždé vyhrál Tým Evropy. V roce 2022 se Laver Cup přesune do Londýna.