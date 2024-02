Thompson po bitvě vyřadil Zvereva, s Ruudem si zahraje o první titul

ATP LOS CABOS - Jordan Thompson (29) porazil v semifinále turnaje ATP 250 v Los Cabos nasazenou jedničku Alexandera Zvereva (26) po ohromné bitvě 7:5, 4:6, 7:6 a postoupil do svého třetího finále v kariéře. O trofej si Australan zahraje s Casperem Ruudem (25), který vyřadil Stefanose Tsitsipase. Norský tenista přehrál obhájce titulu ve dvou setech a zahraje si první finále na tvrdém povrchu od Turnaje mistrů v roce 2022.

Thompson - Zverev 7:5, 4:6, 7:6

Jordan Thompson prožívá na turnaji v Los Cabos jeden z nejúspěšnějších turnajů kariéry. Australanovi se v předchozím zápase podařil neuvěřitelný obrat z 0:6, 0:3 a přežil tři mečboly. V turnaji pokračuje i po semifinálovém skalpu Alexandera Zvereva a zahraje si o první trofej z turnajů ATP.

Australan dokázal aktuální světovou šestku porazit už loni v prvním kole turnaje v Tokiu. V sobotním semifinále se mu povedlo opět překvapit, když ve formě hrajícího Němce udolal ve třech setech po 3 hodinách a 40 minutách boje a připsal si čtvrté vítězství proti hráči TOP 10.

THOMPSON'S TIME @jordanthommmo2 outlasts top seed Zverev 7-5 4-6 7-6(2) after 3h40m & moves into the Los Cabos final!#LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/y7MTp5DxF5 — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2024

Semifinále začal zkušenější Zverev brejkem a vedl 2:0. V divokém prvním setu však vedení neudržel, třikrát přišel o servis a sadu nakonec získal Australan poměrem 7:5. Ve druhém dějství se bývalý druhý hráč světa dostal do vedení 4:2 a náskok už nepustil.

V koncovce velmi vyrovnaného třetího setu musel Zverev odvracet pět mečbolů, podání si nakonec udržel a set dospěl do tie-breaku. V něm se dostal rychle do vedení starší Australan. Po chybě z rakety nasazené jedničky využil až celkově sedmý mečbol a po téměř čtyřech hodinách mohl slavit postup do svého třetího finále na okruhu ATP.

Obě předchozí finále hrál Thompson na travnaté dvěstěpadesátce v Nizozemsku v letech 2019 a 2023. O první finálový úspěch zabojuje proti dalšímu hráči, který byl ve finále US Open a dostal se na druhé místo žebříčku. V souboji o titul vyzve Nora Caspera Ruuda.

Nasazená jednička Zverev byl proti Thompsonovi i přes poslední porážku ve vzájemných soubojích jasným favoritem. Němec si letos zahrál semifinále Australian Open a v Mexiku zvládl oba předchozí zápasy bez ztráty setu.

Tsitsipas - Ruud 4:6, 6:7

Stefanos Tsitsipas po pěti letech startuje na turnaji bez statusu hráče TOP 10 a v mexickém Los Cabos usiloval o návrat mezi elitu. Dostat se zpět do světové desítky a ani obhájit vítězství z loňska se mu v tomto týdnu nepovedlo. Řek prohrál v semifinále s Casperem Ruudem, který postoupil do svého prvního finále na tvrdém povrchu od Turnaje mistrů v roce 2022 a vzájemnou bilanci srovnal na 2:2.

Ruud prolomil podání Tsitsipase v sedmém gamu zápasu a zisk sady už si při vlastním servisu pohlídal. Ve velmi vyrovnáné druhé sadě, ve které musel Nor odvracet pět setbolů, došlo k tie-breaku. Zkrácenou hru získal dvojnásobný finalista Roland Garros 7:4 a v prvním společném utkání s Tsitsipasem od srpna 2021 slavil výhru. Řekovi v zápase nepomohlo ani 12 es.

Resilient Ruud @CasperRuud98 saves FIVE set points to defeat defending champion Tsitsipas 6-4 7-6(4) & reach the Los Cabos final!#LosCabosTennisOpen pic.twitter.com/OER7gvIazE — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2024

Nor ukončil čekání na finále od loňského července a do souboje o titul na tvrdém povrchu se dostal poprvé od Turnaje mistrů v roce 2022. V Los Cabos bude usilovat o svůj celkově 11. titul a teprve druhý z tvrdého povrchu. Všechny trofeje posbíral na akcích ATP 250.

Oba finalisté se proti sobě utkají i v semifinále čtyřhry. Thompson hraje s deblovým specialistou a krajanem Maxem Purcellem a Ruud s Američanem Williamem Blumbergem.

Výsledky turnaje ATP 250 v Los Cabos