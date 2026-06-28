Tipujeme Wimbledon: Triumf Noskové nebo Muchové! Může někdo ohrozit absolutního favorita?
Pavel Novotný, redaktor TenisPortalu
Vítěz dvouhry mužů: Alexander Zverev
Po triumfu na French Open si splnil svůj životní sen o vyhraném grandslamu. Spadne z něj tlak a v Londýně bude hrát uvolněně a bez zábran. I když je jeho dosavadním maximem osmifinále, tentokrát využije vysoké sebevědomí a připíše si druhý titul z turnajů velké čtyřky.
Vítězka dvouhry žen: Linda Nosková
Její výborný servis a agresivní hra budou na soupeřky platit. Každým rokem získává více a více zkušeností a letos je v All England Clubu prodá. Výhodou bude i její flegmatická povaha, nenechá se přemoci tlakem a očekáváním. U soupeřek si již získala veliký respekt a v Londýně to potvrdí.
Největší překvapení muži: Learner Tien
Největší překvapení ženy: Emma Navarrová
Nejlepší český výkon muži: Jiří Lehečka
Nejlepší český výkon ženy: Linda Nosková
Jakub Hájek, redaktor TenisPortalu
Vítěz dvouhry mužů: Ben Shelton
O Sheltonovi je známo, že dokáže předvádět svůj nejlepší tenis na grandslamech, tráva je jeho oblíbený povrch a také se stále každým rokem zlepšuje. Lepšího výsledku se podle mého názoru dočká i na letošním Wimbledonu, kde překoná svoji loňskou čtvrtfinálovou účast a dojde si pro premiérový grandslamový titul. Ve spodní polovině pavouka mu do finále pomůže i selhání favoritů a ve finále předvede životní výkon.
Vítězka dvouhry žen: Linda Nosková
Po parádní jízdě na prestižní pětistovce v Berlíně je ten správný čas na první grandslamový titul. Nosková využije především toho, že žádná z největších favoritek není v ideální formě a díky svému agresivnímu tenisu a zlepšenému pohybu na trávě si připíše další senzační úspěch a potvrdí, že se Češkám na trávě v All England Clubu velmi daří.
Největší překvapení muži: Jack Draper
Největší překvapení ženy: Robin Montgomeryová
Nejlepší český výkon muži: Jakub Menšík
Nejlepší český výkon ženy: Linda Nosková
Ondřej Jirásek, redaktor TenisPortalu
Vítěz dvouhry mužů: Jannik Sinner
Sinner je jednoznačným favoritem letošního Wimbledonu. Na French Open sice předvedl kolaps a vypadl ve druhém kole, nicméně tráva není tak náročným povrchem jako antuka, a proto by ho neměl v Londýně potkat stejný osud. Přestože ve druhém týdnu turnaje by měly teploty vystoupat přes 30 stupňů Celsia. Jeho v podstatě jedinou hrozbou je Novak Djokovič. Ten ale na grandslamech už velmi dlouho netriumfoval a je u něj vidět znatelný pokles fyzické kondice. V jejich případném semifinále bude Sinner jasným favoritem a měl by pak s přehledem zvládnout finále. Ital podle mě obhájí v All England Clubu loňský titul.
Vítězka dvouhry žen: Jessica Pegulaová
Zatímco mužský turnaj má jasného favorita, ženská dvouhra je za mě naprosto otevřená a triumfovat může kdokoli z TOP 10 až TOP 20 žebříčku, případně může dojít na šok. Největší kurzové favoritky Aryna Sabalenková, bývalá šampionka Jelena Rybakinová a obhájkyně titulu Iga Šwiateková jsou totiž v krizi. Proto nejvíc věřím Jessice Pegulaové. Přípravu měla velmi solidní, hrát umí na všech površích a právě se svou stabilní a strojovou hrou bude v Londýně velmi nebezpečná. Američanka je už dlouhodobě v absolutní špičce a grandslamový titul by si rozhodně zasloužila.
Největší překvapení muži: Frances Tiafoe
Největší překvapení ženy: Emma Navarrová
Nejlepší český výkon muži: Jakub Menšík
Nejlepší český výkon ženy: Linda Nosková
Tomáš Rambousek, redaktor Livesport Zpráv
Vítěz dvouhry mužů: Jannik Sinner
Už loni ukázal, že na trávě umí, a mám pocit, že si od Roland Garros dal hodně záležet na tom, aby přijel na 100 % připravený na obhajobu. Až do osmifinále má relativně snadnou cestu. Asi půjde i o to, jak zvládne vedra ve druhém týdnu, ale organizátoři Wimbledonu už v kvalifikaci ukázali, že jsou ochotni zápasy přerušovat. I to by mohlo Sinnerovi hrát do not.
Vítězka dvouhry žen: Karolína Muchová
Čekání na ten opravdový velký úspěch už je dlouhé, ale je evidentní, že Muchová letos zisku grandslamu podřídila vše. Omluvila se i z reprezentace a program skládá tak, aby se cítila v pohodě. Trávu umí, to ukázala v Bad Homburgu. A když zapomene, že na čtyřech předchozích Wimbledonech vypadla v prvním kole, má určitě na vítězství. Už tam byla dvakrát ve čtvrtfinále. Pravda, letos by ji ve čtvrtfinále mohla čekat Aryna Sabalenková, ale když i ji odklidí z cesty, může si dojít pro titul. Muchová bude mít možná i speciální motivaci, jednou z jejích nejlepších kamarádek je Markéta Vondroušová.
Největší překvapení muži: Ben Shelton
Největší překvapení ženy: Maja Chwaliňská
Nejlepší český výkon muži: Jakub Menšík
Nejlepší český výkon ženy: Karolína Muchová
A jaké jsou vaše tipy v těchto kategoriích?
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře