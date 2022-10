Tohle vítězství řadím na nejvyšší políčka, řekla Krejčíková po triumfu v Ostravě

"Tenhle triumf řadím určitě na nejvyšší pozice. Nedělám mezi nimi rozdíl. Každé vítězství je jinak speciální a každý týden je jiný. Všechna vítězství byla náročná. Tohle však bude na jednom z nejvyšších políček, které doma mám. Vážím si toho, že jsem měla takovéto dva úžasné týdny," řekla na tiskové konferenci Krejčíková.

Pro dvojnásobnou vítězku loňského Roland Garros je návrat formy v závěru roku zadostiučiněním. Kvůli jarnímu zranění lokte se několik měsíců ve dvouhře výkonnostně hledala.

"Byla to celkově náročná sezona a zranění mě vyřadilo na dlouhou dobu. Nechci se ale k tomu vracet. Bylo to tak, jak to bylo a myslím, že vše zlé je k něčemu dobré," uvedla brněnská rodačka. "Nedařilo se, ale vytrvala jsem a s týmem jsme pracovali, abych se zlepšila. Ať už jsem o sobě četla nebo slyšela, že to, co jsem dokázala, byla náhoda, tak dokazuju, že to tak není a patřím mezi top hráčky. Budeme dál makat a zlepšovat se. Chci hrát tuhle nejvyšší úroveň," doplnila.

Šestadvacetiletá tenistka, které patřilo před turnajem 23. místo ve světovém žebříčku, uštědřila Šwiatekové první finálovou porážku po více než třech letech. Polka doteď vyhrála deset titulových zápasů za sebou a bez ztráty setu. Když o té statistice Krejčíková na tiskové konferenci slyšela, zvedla oslavně ruku a zatnula ji ve vítězném gestu.

"Věděla jsem, že Iga finále umí. Letos je dominantní, šéfuje WTA Tour a má neskutečné výsledky. Věděla jsem, že to bude náročné. Když se mi nepodařil první set, říkala jsem si, že to nevadí, že budu bojovat dál a snažit se," uvedla Krejčíková.

V tie-breaku v druhém setu jí pomohla atmosféra vyprodané Ostravar Arény. "Atmosféra byla úžasná a přála jsem si, aby to ještě nekončilo. Říkala jsem si: Ještě bojuj, hraj. Pak se to celé otočilo. Když vezmu na konci i to odvracení mečbolů Igy… Ten zápas měl všechno," podotkla tenistka z Ivančic, jež byla i po pěti neproměněných mečbolech v klidu.

"Říkala jsem si, že to nevadí. Iga je nejlepší hráčka světa, tak bylo jasné, že mi to nedá zadarmo a vytáhne v nejdůležitějších okamžicích nejlepší údery. Věřila jsem, že si to sedne a nějakou výhodu proměním."

Po utkání si se Šwiatekovou, která neudržela slzy, pogratulovala. "To, co jsme si řekly, bych asi nechala mezi námi. Ona ví, jak moc ji respektuji. Je aktuálně nejlepší hráčkou na WTA a celou sezonu dominovala," uvedla Krejčíková.

Věří, že ji letošní náročná sezona posílí. "Vždycky jsem věřila, že i když se něco nedej bože přihodí, že mám na to hrát s nejlepšími hráčkami. Samozřejmě to bylo těžké, protože to trvalo dlouho, než si vše zase sedlo, ale vrátila jsem se silnější a jsem pro hráčky víc nebezpečná," řekla vítězka pěti turnajů WTA.

Za výhru se odmění odpočinkem a společným časem s rodinou. "Půjdu si lehnout, pořádně se vyspat a nabrat co nejvíc sil. Byl to po všech stránkách náročný týden. Největší odměna je pro mě trávit čas s rodinou. Uděláme určitě menší oslavu," podotkla Krejčíková.

Přestože je předběžně přihlášená do turnaje v rumunské Kluži, další program zatím nastínit nechtěla. "Teď se půjdu ještě vyfotit s trofejí, pojedu na hotel, vyspím se a zítra pojedu směr Brno. Tak bych to zatím nechala," dodala s úsměvem první česká vítězka ostravského turnaje.