Totální fiasko před Wimbledonem. Obě semifinále v Eastbourne skončila rychlou skrečí

DNES, 16:50
Aktuality 2
Totálním fiaskem skončil semifinálový program ženského turnaje v Eastbourne. Oba zápasy trvaly dohromady jen hodinu a čtvrt a skončily rychlou skrečí. O tu první se postarala grandslamová šampionka Jelena Ostapenková a následně vzdala i chorvatská hvězdička Petra Marčinková. Navíc páteční den narušil déšť. Finále si snadno zajistily Tatjana Mariaová a Madison Keysová.
Profily hráčů (7)
Keys Madison
Marcinko Petra
Maria Tatiana
Ostapenko Jelena
Madison Keysová prošla do finále po rychlé skreči (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Kdo se těšil na páteční semifinále žen na poslední wimbledonské generálce v Eastbourne, musí být zklamaný. O finále se totiž bojovalo jen hodinu a čtvrt, nepočítaje dešťovou pauzu mezi jednotlivými zápasy. Navíc obě utkání skončila velmi rychlou skrečí.

Ostapenková s Mariaovou bavily diváky 50 minut. Veteránka Mariaová vedla nad grandslamovou šampionkou 6:1 a 1:2, než duel přerušil déšť. A dohrávka se nakonec vůbec nekonala. Ostapenková totiž kvůli nevolnostem z horka znovu nenastoupila a poslala Němku automaticky do finále.

Ještě mnohem kratší bylo druhé semifinále. Vítězka loňského Australian Open Keysová drtila chorvatskou hvězdičku Marčinkovou a první set ovládla poměrem 6:1 za pouhých 26 minut. Ani v tomto případě už se nepokračovalo, jelikož Marčinková vzdala kvůli problémům s břišním svalem.

Sobotní finále tak obstarají Keysová a Mariaová. Američanka bude favoritkou a může Mariaové oplatit šokující loňskou porážku z travnaté pětistovky v Queen's Clubu, kde si německá veteránka senzačně došla z kvalifikace až pro titul. Ve vzájemné bilanci vede Keysová 3:1.

Keysová je ve finále poprvé od triumfu na loňském Australian Open a bude usilovat o 11. trofej, čtvrtou z trávy (Eastbourne 2014 a 2023 a Birmingham 2016). Mariaová vyhrála všechna čtyři předchozí finále na hlavní tour a na trávě kralovala na Mallorce 2018 a loni v londýnském Queen's Clubu.

Výsledky turnaje WTA 250 v Eastbourne

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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Preview.lover
26.06.2026 17:00
V Adelaide 2023 odstoupily hráčky v obou SF ještě před zápasem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adelaide_International_II_2023_%E2%80%93_%C5%BEensk%C3%A1_dvouhra
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GaelM
26.06.2026 16:56
Jako kdyby skreče a odhlášky těsně před grandslamem byly nějaká novinka
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