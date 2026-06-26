Totální fiasko před Wimbledonem. Obě semifinále v Eastbourne skončila rychlou skrečí
Kdo se těšil na páteční semifinále žen na poslední wimbledonské generálce v Eastbourne, musí být zklamaný. O finále se totiž bojovalo jen hodinu a čtvrt, nepočítaje dešťovou pauzu mezi jednotlivými zápasy. Navíc obě utkání skončila velmi rychlou skrečí.
Ostapenková s Mariaovou bavily diváky 50 minut. Veteránka Mariaová vedla nad grandslamovou šampionkou 6:1 a 1:2, než duel přerušil déšť. A dohrávka se nakonec vůbec nekonala. Ostapenková totiž kvůli nevolnostem z horka znovu nenastoupila a poslala Němku automaticky do finále.
Ještě mnohem kratší bylo druhé semifinále. Vítězka loňského Australian Open Keysová drtila chorvatskou hvězdičku Marčinkovou a první set ovládla poměrem 6:1 za pouhých 26 minut. Ani v tomto případě už se nepokračovalo, jelikož Marčinková vzdala kvůli problémům s břišním svalem.
Sobotní finále tak obstarají Keysová a Mariaová. Američanka bude favoritkou a může Mariaové oplatit šokující loňskou porážku z travnaté pětistovky v Queen's Clubu, kde si německá veteránka senzačně došla z kvalifikace až pro titul. Ve vzájemné bilanci vede Keysová 3:1.
Keysová je ve finále poprvé od triumfu na loňském Australian Open a bude usilovat o 11. trofej, čtvrtou z trávy (Eastbourne 2014 a 2023 a Birmingham 2016). Mariaová vyhrála všechna čtyři předchozí finále na hlavní tour a na trávě kralovala na Mallorce 2018 a loni v londýnském Queen's Clubu.
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Adelaide_International_II_2023_%E2%80%93_%C5%BEensk%C3%A1_dvouhra