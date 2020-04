Trable teenagerů s ranými úspěchy. Rok jsem bojovala s depresemi, přiznala Gauffová

Cori Gauffová (© Behind The Racquet)

Slibně nastartovaná kariéra šestnáctileté Cori Gauffové není jen pohádkou, jak by se mohlo zdát. Mladičká Američanka, jež loni udivila postupem do čtvrtého kola Wimbledonu a totéž zopakovala v lednu na Australian Open, přiznala, že ve 13 letech začala bojovat s depresemi. A zvažovala, že tenisu alespoň na čas nechá.

"Dařilo se mi a to s sebou přinášelo humbuk a pozornost, které jsem nechtěla. Dva roky zpátky jsem přemýšlela, jestli to je to, co jsem opravdu chtěla. Pak jsem začala hrát jen pro sebe a ne pro ostatní lidi a našla zase lásku k tenisu," napsala americká teenagerka.

Gauffová nechala nahlédnout do své duše v příspěvku pro Behind The Racquet, který je projektem amerického tenisty Noaha Rubina.

V minulé sezoně Gauffová vtrhla do profesionálního tenisu právě v červenci ve Wimbledonu. A coby patnáctiletá teenagerka se dostala do první padesátky žebříčku.

"Byla jsem ale hodně blízko, abych toho nechala. Byla jsem ztracená. A zmatená. Ale vyšla jsem z toho silnější, a když mám tohle za sebou, to je i odpověď na to, jak to, že jsem na kurtu tak klidná," dodala.

Tenistka z Floridy je aktuálně na 52. místě žebříčku, loni v říjnu v Linci oslavila první titul na okruhu WTA. Američané v ní vidí novou Serenu Williamsovou. Pomoci by jí mohlo, že jedno složité období už má za sebou.

Problémy měly také Bencicová či Vekičová

O boji s naplněním vysokého očekávání v raném věku napsaly pro Behind The Racquet také nyní třiadvacetileté Belinda Bencicová a Donna Vekičová.

"Když jsem se ocitla ve vrcholovém sportu, tak jsem se na to cítila být příliš mladá," vzpomínala Švýcarka Bencicová, která se už v 18 letech stala hráčkou Top 10. Jenže pak ji přibrzdila vážná zranění a opakované operace zápěstí.

"Mediální pozornost je něco, na co se nemůžete připravit. Je to těžké hlavně pro někoho, kdo není přirozeně otevřený, jako jsem já. Z ničeho nic jsem se musela vypořádat s něčím, na co jsem nebyla připravená a do toho přišlo zranění a nejistota," dodala aktuálně osmá hráčka světa Bencicová.

Chorvatka Vekičová si v 16 letech zahrála dvakrát finále, v sedmnácti měla první titul a byla hráčkou Top 20. Jenže i ona se jako teenagerka těžko vypořádávala se slávou.

"Pokaždé, když jsem postoupila do finále, nebo vyhrála turnaj, několik dalších akcí se mi nedařilo," vzpomínala Vekičová na různé série porážek. "Nejdříve jsem prohrávala kvůli tlaku, který jsem na sebe kladla. A když jsem prohrála několik zápasů po sobě, dostalo se mi to do hlavy a ztrácelo se potěšení ze sportu, který jsem od dětství milovala."

Vekičová během černého období vypadla z elitní stovky, ale nyní je 24. hráčkou žebříčku WTA a zpátky mezi širší světovou špičkou. "Věci se změnily. Přirozeným procesem jsem dospěla a zestárla. Nemohu říct, že bych nějak více trénovala, jen o všem chytřeji přemýšlím," doplnila.