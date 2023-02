Trápení bývalých šampionů: Thiem v Buenos Aires prohrál s Varillasem, Schwartzman se Zapatou

ATP BUENOS AIRES - Dominic Thiem na antuce v Buenos Aires na svou první výhru v sezoně nenavázal. Ve druhém kole dvojnásobný rakouský šampion prohrál s Juanem Pablem Varillasem, který si proti bývalému třetímu hráči světa a vítězi US Open připsal svůj 'nejzvučnější' skalp a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum na okruhu ATP. O teprve druhou letošní výhru marně usiloval také dlouhodobě se trápící domácí oblíbenec a předloňský vítěz Diego Schwartzman, jehož přemožitel Bernabe Zapata rovněž vyrovnal svůj nejlepší výsledek.

Dominic Thiem se loni v březnu vrátil po devět měsíců dlouhé pauze zaviněné zraněním zápěstí, ale ani téměř rok poté se nepřibližuje své optimální formě.



Mezi největší úspěchy dvojnásobného finalisty Roland Garros a vítěze US Open po comebacku patří tři semifinále na turnajích ATP a jedno finále na challengeru. Ve světovém žebříčku figuruje na 99. místě.



První výhru v sezoně si 29letý Rakušan připsal až tento týden v Buenos Aires na své oblíbené antuce proti Slováku Alexi Molčanovi. Navázat na ni ale nedokázal, ve druhém kole šampion z let 2016 a 2018 překvapivě nestačil na peruánského kvalifikanta Juana Pabla Varillase.



27letý Varillas porazil bývalou světovou trojku 6-4 6-4. O jediný servis přišel v prvním setu za stavu 5-2 s dvěma brejky v zádech. Druhému brejkbolu čelil až za stavu 6-4 a 5-4, ale tentokrát ho odvrátil a soupeři nedovolil vrátit se do hry.



Varillas včetně kvalifikace neprohrál už osm setů v řadě a připsal si jubilejní 10. skalp hráče Top 100. Dosud má na kontě jen jedno vítězství nad hráčem elitní padesátky, to když si loni na antuce ve Gstaadu vyšlápl na světovou devatenáctku Roberta Bautistu. Vítězství nad Thiemem je však pro něj nejcennější z pohledu zvučnosti jména a kariérních úspěchů soupeře.



Peruánský tenista si loni na Roland Garros (jako kvalifikant) a letos na Australian Open (jako lucky loser) připsal první dva starty na grandslamech a v pěti setech potrápil favority Kanaďana Félixe Augera-Aliasimea a Němce Alexandera Zvereva. Nyní postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum na okruhu ATP (Santiago 2021 a Gstaad 2022).

Juan Pablo Varillas y un triunfo que jamás olvidará ✨



Venció 6-4 6-4 a Dominic Thiem y avanzó a 4tos. de final del #ArgOpen2023



Sergio Llamera | Argentina Open pic.twitter.com/Skn1npTgDm — Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 16, 2023



Ve světovém žebříčku se Varrilas posune minimálně na 89. místo a překoná své maximum. O premiérové semifinále na okruhu ATP si zahraje s třetím nasazeným Lorenzem Musettim (h2h 0-0), který si ve svém prvním letošním zápase na antuce poradil 6-2 6-3 s domácím outsiderem Pedrem Cachínem.



"Nebylo to vůbec jednoduché. Pedro hrál dobře a i když to bylo druhé kolo, pro mě to byl první zápas na antuce po dlouhé době. Ale cítím se skvěle. Cítil jsem se skvěle už ve chvíli, kdy jsem sem dorazil. I když jsem v Argentině, cítím se tu jako doma. Myslím, že italská a argentinská kultura mají k sobě blízko. A teď jsem navíc šťastný, protože jsem vyhrál a hrál skvělý tenis," pochvaloval si 20letý Musetti, jenž loni v červenci na antuce v Hamburku slavil první triumf na okruhu ATP.

Debut on the clay



Lorenzo Musetti delivers a flawless performance, defeating Cachin 6-2 6-3 in his opening match in Buenos Aires!#ArgOpen2023 pic.twitter.com/bhNpbmAZQi — Tennis TV (@TennisTV) February 16, 2023



Schwartzman prohrál 11 z 12 zápasů

Diego Schwartzman před dvěma lety v Buenos Aires získal jako hráč Top 10 svůj poslední pátý titul na okruhu ATP, loni si zahrál své předposlední finále. Letos se však vrátil s mizernou formou; od loňského French Open jen dvakrát vyhrál dva zápasy po sobě a herní pohodu nenašel ani na oblíbené akci před domácím publikem.



30letý Argentinec podlehl jednoznačně 1-6 3-6 se Španělem Bernabem Zapatou a poprvé od roku 2017 v Buenos Aires chybí ve čtvrtfinále. Od loňského US Open prohrál už 11 z 12 zápasů, jedinou výhru zaznamenal letos v Melbourne po boji s hráčem druhé světové stovky Oleksijem Krutychem.



26letý Zapata postupem do čtvrtfinále vyrovnal svůj nejlepší výsledek na okruhu ATP z loňského Umagu. O první semifinále si zahraje s dalším Argentincem - předloňským finalistou a letos nasazenou pětkou Franciscem Cerúndolem (h2h 0-0). Ten narazí rovněž druhý den po sobě na Španěla, v 2. kole deklasoval 6-2 6-1 Jaume Munara.