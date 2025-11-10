Trend v tenisovém světě pokračuje. Turnaj mistrů je nejpomalejší za posledních pět let
V letech 2016-19 byl Turnaj mistrů v Londýně velmi rychlý a pokaždé překonal 40 bodů v indexu rychlosti kurtů (CPI). Výrazně odskočený v posledních devíti letech je jen ročník 2020 s CPI 36,7 bodu.
Podle serveru courtspeed.com byl závěrečný vrchol sezony počínaje rokem 2012 nejrychlejší v letech 2022-23 v Turíně. Tehdy index pokaždé překročil 43 bodů a v obou případech se radoval z triumfu Novak Djokovič.
Teď ale hrozí, že se bude povrch na akci pro nejlepších osm hráčů sezony postupně zpomalovat, přičemž výraznou změnu zaznamenal už loni. Letos je na indexu 38,9. To je přesně o jeden bod méně než před rokem, ovšem o takřka pět oproti předloňskému ročníku.
Kurty v Turíně ale pořád vypadají jako velmi rychlé. To je způsobeno mimo jiné i tím, že většina ostatních tvrdých povrchů v průběhu sezony působí naopak jako značně pomalá.
Homogenizace kurtů a jejich zpomalování vyvolalo v posledních měsících vášnivou debatu napříč fanoušky, experty a hlavně bývalými i aktivními hráči.
Legendární Federer se vyjádřil s tím, že pořadatelé turnajů to dělají úmyslně, aby zvýhodňovali aktuálně nejlepší dva tenisty na světě Alcaraze se Sinnerem. Souhlasil s ním Zverev, který v podstatě slova švýcarské ikony zopakoval. Sinner pak na oba reagoval s tím, že on ani Alcaraz o tomto nerozhodují.
Hodně výrazný pokles indexu rychlosti kurtů zaznamenalo v tomto roce například Masters v Šanghaj. A to výrazné ze 40-41 na 32,9 bodu.
