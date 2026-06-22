Trest pro Vondroušovou? Ta organizace potřebuje vykázat nějakou činnost, zlobí se Šavrda

DNES, 19:30
Téma 5
Když Markéta Vondroušová (26) před třemi lety vyhrála Wimbledon, zamířila se slavnou trofejí na pražskou Štvanici. Právě tam často trénovala a tamní I. ČLTK byl její domovskou stanicí. Nyní přichází verdikt, který by měl na čtyři roky zastavit její kariéru. Šéf štvanického klubu Vladislav Šavrda o kauze promluvil pro Livesport Zprávy. 
Profily hráčů
Vondroušová Markéta
Vladislav Šavrda s Markétou Vondroušovou na archivním snímku (@ ROBERT KLEJCH / CNC Robert Klejch / CNC / Profimedia)

"Můj názor je takový, že to je nesmysl a že to nemá takhle být. A už vůbec by tenisté neměli za takové přestupky dostávat tresty v takovém rozsahu. Tohle je, jako kdyby existoval pozitivní nález. Považuji to za absolutně skandální rozhodnutí," říká muž, který v minulosti vedl i český fedcupový tým.

"A řeknu ještě jednu věc: Já tu organizaci považuji za pochybnou. To neskrývám a říkám to dlouhodobě," dodal. Šavrda jednak kritizuje sazebník přestupků a zároveň poukazuje i na nekonzistenci v rozhodování o potrestání hráčů.

"Z minulosti jsme viděli případy s Igou Šwiatekovou a Jannikem Sinnerem, kdy se vše zahrálo normálně do autu. Prostě se to nehodilo, když se to stalo u těch největších hvězd z absolutní světové špičky. Markéta už není tak sledované jméno, trochu se ztratila z radaru, ale pořád je to velmi uznávaná hráčka. Ale ta organizace potřebuje vykázat nějakou činnost a hodil se jí pikantní úlovek," pouští se do polemiky Šavrda.

Současné období je pro mě těžké, říká Vondroušová

Vondroušová vysvětlovala odmítnutí tím, že komisařka přišla mimo čas, který byl testu vyhrazen. "Na jedné straně mají hráči uvádět čas a místo, kde jsou k zastižení každý den, což dělají. A opravdu komisaři mohou přijít v jakýkoliv večerní čas? To si má člověk pouštět cizího člověka do bytu? K čemu ta pravidla jsou a existují vůbec?" diví se Šavrda.

Vondroušová pořádně nehrála od zimy, naposledy se představila před grandslamovým Australian Open a poté jen jednou nastoupila do čtyřhry za českou reprezentaci. Sama na svém instagramovém účtu přiznala, že i když by mohla hrát tenisové turnaje, tak kvůli psychice nechce. Už od prosince totiž věděla, že se řeší její odmítnutí dopingového testu.

Vrátí se vůbec na kurty? "To je otázka pro Markétu. Ale za mě je to strašná škoda, protože mít v 26 letech takhle dlouhou přestávku? Kdoví, jak to bude. Samozřejmě nevím, jak dál bude uvažovat, to musíme nechat na ní," přemítá Šavrda.

Podle něj navíc nejen český, ale i světový tenis přichází o výjimečnou a originální hráčku. "Neměla tenis založený na razanci jako (Aryna) Sabalenková, což dnes bývá stále větší trend. Naopak měla svůj typický styl hry, se kterým dosáhla úspěchů, hrála takticky, chytře, se skvělou technikou úderů i výborným pohybem. Je to škoda, na té světové scéně takových hráček moc není," neskrývá lítost český tenisový odborník.

Vondroušová kvůli neodevzdanému vzorku dostala zákaz na čtyři roky

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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chlebavevaju
22.06.2026 19:47
Tak nakonec je všechno jinak, došlo k obrovskému omylu! Potrestána byla nějaká Markéta Vondroušková, nikoliv všem známá Markéta Vondroušová. Ulevilo se mi. https://www.instagram.com/p/DZ5EvgjDKZr/?igsh=MTJncGh6dXY3YzAzcw==
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falcon_heavy
22.06.2026 19:43
No ano, Vláďo, je to jako kdyby měla pozitivní test. Přesně tak, jak říkají pravidla. A je to tak správně, i když se nám to líbit nemusí...
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vojta912
22.06.2026 19:38
Typické čecháčství, jak s někým/nečím vyje*at a pak se strašně divit konsekvencím.

Mozna ji tento strejda mel říct Makyno, vypni instáč, omluv se, mame lidi, vyřídíme to neco z toho bude ale vklidu.
Místo toho kvákala do světa paty přes devátý, poslední spravedliva a ted se všichni diví
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com
22.06.2026 19:35
Vondrouska tu ma clanku jak kdyby vyhrala Wimbledon
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Nola
22.06.2026 19:55

to nebolo velmi vtipne....
predstav si, ze smahom ruky mas znicene vsetko co si cely zivot budoval, poniektori sa tu chovaju doslova ako kr eteni, nebud ako oni, celkom mi zacinas imponovat
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