Třetí grandslam a opět semifinále. Siniaková s Townsendovou si zahrají o finále i na Australian Open

AUSTRALIAN OPEN – Úřadující wimbledonské šampionky a semifinalistky US Open Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou v Melbourne neztratily set ani se čtvrtými soupeřkami a také na třetím společném majoru postoupily minimálně do semifinále. V boji o něj nejvýše nasazená česko-americká dvojice porazila 6:1, 7:5 francouzsko-čínské duo Kristina Mladenovicová a Shuai Zhang a společnou bilanci na grandslamech vylepšila na 13:1.

Turnajové jedničky Siniaková a Townsendová vyhrály duel proti nasazeným devítkám Mladenovicové a Čang Šuaj za hodinu a 13 minut. Postoupily do společného třetího grandslamového semifinále, vloni byly mezi čtyřmi nejlepšími páry také na US Open a ve Wimbledonu. Turnaj v All England Clubu poté ovládly. V Melbourne neztratily set ani ve čtvrtém utkání.

"Sice jsme ve druhém setu vedly 5:2, ale pořád to byl jen jeden brejk. Když jsme pak udělaly pár chyb, byly jsme v tu chvíli trochu pod tlakem. Ale snažily jsme se bojovat dál a jsem ráda, že jsme to nakonec zvládly ve dvou setech." řekla webu iDNES.cz Siniaková.

Osmadvacetiletá Siniaková usiluje ve čtyřhře o třetí titul z Australian Open v kariéře. Celkově může získat jubilejní desátý grandslamový triumf. V semifinále v Melbourne je pošesté za sebou. Vloni se do této fáze dostala s Australankou Storm Hunterovou, předtím bojovala vždy s krajankou Barborou Krejčíkovou. S ní turnaj v letech 2022 a 2023 ovládla.

O finále se Siniaková s Townsendovou utkají s osm zápasů neporaženými ruskými finalisktami loňské olympiády Mirrou Andrejevovou a Dianou Šnajderovou.

