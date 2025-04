Tříhodinový maraton pro Kopřivu! Český bojovník si zahraje o hlavní soutěž na Masters

ATP MASTERS MADRID - Vít Kopřiva (27) znovu po roce zkouší kvalifikační boje na podniku Masters v Madridu a tentokrát do finále postoupil. Relativně čerstvý debutant v TOP 100 žebříčku v úvodním kole po třech hodinách boje udolal 7:5, 5:7, 6:4 argentinského antukáře Romána Andrése Burruchagu (23). O místo v hlavní soutěži si zahraje s Valentinem Royerem.

Kopřiva – Burruchaga 7:5, 5:7, 6:4

V Madridu se Kopřiva poprvé představil loni a ztroskotal hned na úvod kvalifikace na raketě Abedallaha Shelbayha. I tentokrát sehrál v této fázi třísetovou bitvu, ovšem na rozdíl od loňského ročníku slavil postup. Zatímco v jediném předchozím souboji antukového specialistu Burruchagu deklasoval 6:3 a 6:0, teď ve Španělsku měl se stejným soupeřem mnohem víc práce.

I s rozehrávkou strávil český favorit na kurtu tři hodiny. V úvodní sadě si Kopřiva držel mírnou převahu a po 64 minutách se ujal vedení. V následujícím dějství naopak pořád dotahoval a stavu 1:1 na sety se nevyhnul ani po dvou odvrácených setbolech v 10. gamu.

Oba aktéři si v utkání vypracovali 14 brejkbolů a o kousek úspěšnější byl v jejich proměňování Kopřiva. V koncovce zápasu sice ztratil podání, nicméně poslední dvě hry získal celkem suverénně a Burruchagu v ani jedné z nich nepustil k více než dvěma bodům.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Kopřiva dorazil do Madridu po sérii skvělých výsledků. Na triumf na větším challengeru v Neapoli navázal postupem do čtvrtfinále na menší akci ATP v Marrákeši a krátce před 28. narozeninami se dočkal debutu v TOP 100 světového pořadí. Ten mu zaručil přímý start v hlavní soutěži French Open. Poprvé v kariéře tak nebude muset na grandslamu do kvalifikace.

Na cestu do areálu Rolanda Garrose je ovšem ještě brzy a teď ho ve španělské metropoli čeká útok na druhý kariérní start v hlavních soutěžích na úrovni Masters. Hlavní fázi na tisícovkách si vyzkoušel zatím jen loni na betonu v Miami, kde prošel kvalifikačním sítem a v prvním kole vypadl s Christopherem O'Connellem.

Jeho protivníkem ve finále kvalifikačních bojů bude Francouz Royer. Kopřiva vyhrál jediné předchozí střetnutí předloni na antukovém challengeru ve Veroně a Royera před pár týdny porazil další český zástupce Dalibor Svrčina. Pokud Kopřiva v úterý uspěje, doplní v hlavní soutěži madridského Masters krajany Tomáše Macháče, Jakuba Menšíka a Jiřího Lehečku.

Výsledky kvalifikace na turnaji ATP Masters 1000 v Madridu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.