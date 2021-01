Troicki o přísné karanténě: Je to chaos, všechna příprava přišla vniveč

Dalším tenistou hrubě nespokojeným s přísnou karanténou po příletu do Austrálie je Viktor Troicki. Zkušený Srb, jenž si start na Australian Open vybojoval v kvalifikaci v Dauhá, by prý za těchto podmínek, kdy nesmí 14 ní opustit pokoj, na turnaj nedorazil. Je to chaos, všechna příprava přišla vniveč, smutní bývalá světová dvanáctka.

Aktuálně 202. hráč světa Viktor Troicki se na Australian Open dostal díky třem výhrám v kvalifikaci, která se letos kvůli hygienickým opatřením konala výjimečně v katarském Dauhá.



34letý Srb se však po následném přesunu do Melbourne ocitl v přísné karanténě. Na palubě jeho letu totiž byla osoba, která měla po přistání pozitivní test na koronavirus, a stejně jako dalších 71 tenistů tak nesmí dva týdny opustit svůj hotelový pokoj.



"Kdybych tohle věděl, nepřijel bych. Je to totální chaos, všechno je hrozné," stěžoval si Troicki v rozhovoru pro Sportski Zurnal. Narážel na fakt, že o pravidlu přísné karantény se tenisté dozvěděli až po příletu do Austrálie.



"Jsem tu na čtrnáct dní zamčený. Nemohu opustit pokoj, nemohu trénovat, nemohu nic. Nejde se připravit na pětisetový zápas v pokoji. Všechna ta příprava na grandslam přichází vniveč," připojil se k velké skupině nespokojených tenistů.



"Dva týdny proležené v posteli jsou jistotou, že se na další měsíc a půl budu muset znovu dostávat do formy. To všechno dělá v mé kariéře chaos," dodal bývalý dvanáctý hráč světa.



Nespokojenost už veřejně vyjádřili mj. také Španěl Roberto Bautista, Francouz Benoit Paire, Uruguayec Pablo Cuevas, Švýcarka Belinda Bencicová, Kazaška Julia Putincevová nebo Francouzka Alizé Cornetová.



V přísné karanténě jsou i Češi Tomáš Macháč, Barbora Strýcová, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Dále grandslamové šampionky Bianca Andreescuová z Kanady, Viktoria Azarenková z Běloruska, Němka Angelique Kerberová, Američanka Sloane Stephensová a Ruska Světlana Kuzněcovová. Dva týdny 'zamčeni' v pokojích jsou i Řekyně Maria Sakkariová, Rumunka Sorana Cirsteaová, Ons Džabúrová z Tuniska, Japonec Kei Nišikori, Argentinci Guido Pella a Juan Ignacio Londero, Američan Tennys Sandgren, Artem Sitak z Nového Zélandu, Kolumbijec Santiago González, Ukrajinec Sergej Stachovskij či Francouz Alexandre Muller.



Troicki čeká na svůj celkově 12. start v hlavní soutěži Australian Open. Pouze dvakrát se s úvodním grandslamem sezony loučil po prvním kole, nicméně nikdy se nedostal dál, než do třetího kola.