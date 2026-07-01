Trojboj už ne. Siniaková nebude ve Wimbledonu obhajovat titul ze smíšené čtyřhry
Siniaková vloni triumfovala s Nizozemecem Semem Verbeekem a získala první grandslamový titul z mixu. Třicetiletá hráčka má také 11 titulů z dámské čtyřhry. Sedm jich získala s Barborou Krejčíkovou, jeden s Coco Gauffovou a tři s další Američankou Taylor Townsendovou. S ní triumfovala i letos na Roland Garros a bude hrát i ve Wimbledonu.
Rodačka z Hradce Králové v minulých dnech zvažovala účast v mixu především ze zdravotních důvodů. "Upřímně mi tělo příliš nedopřává, takže jsem momentálně spíše nakloněná variantě, že mix hrát nebudu. S případným partnerem jsem v kontaktu, navíc bychom museli žádat o volnou kartu," řekla českým novinářům Siniaková po pondělním duelu 1. kola dvouhry.
O spolupráci ji žádali Chorvat Mate Pavič, Američan Rajeev Ram, nebo Australan John Peers. "Kluci mi psali dost dopředu, moje odpověď je však stále stejná. Většinou se rozhoduji na poslední chvíli, takže jsem zájemce spíše zklamala," řekla Siniaková.
Nakonec se do smíšené čtyřhry nepřihlásila. "Nabídek dorazilo víc, protože si hráči všimli mého opětovného zájmu o smíšenou čtyřhru. Těší mě, že zájem trvá, bohužel se nechci vázat dva týdny předem. Před začátkem grandslamu netuším, v jakém fyzickém rozpoložení se budu nacházet. Hrát všechny tři soutěže je nesmírně náročné. Nezvládala jsem trojboj ve třiadvaceti letech, v současnosti je situace ještě složitější," uvedla Siniaková.
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