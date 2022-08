Třpytivé šaty, boty s diamanty, celebrity v publiku. Serena W. zahájila svůj možná poslední turnaj výhrou nad Koviničovou

US OPEN - Serena Williamsová úspěšně zahájila svůj možná poslední turnaj kariéry. Do domácího US Open 40letá Američanka vstoupila výhrou dvakrát 6-3 nad trápící se Dankou Koviničovou z Černé Hory, která utrpěla šestou porážku v řadě. Ve druhém kole šestinásobná šampionka vyzve světovou dvojku Anett Kontaveitovou z Estonska.

Serena Williamsová, která se na grandslamovém US Open může ve čtyřiceti letech rozloučit s profesionální kariérou, postoupila na betonových dvorcích ve Flushing Meadows do 2. kola. Vítězka 23 grandslamových titulů porazila za ovací fanoušků Danku Koviničovou z Černé Hory dvakrát 6-3 a zahraje si ve dvouhře minimálně ještě jeden zápas.

"Chtěla jsem ze sebe vydat to nejlepší. Na tomto hřišti se navíc cítím vždy hodně sebevědomě," řekla Williamsová po utkání na kurtu Arthura Ashe. "To, že tu mohu být, pro mě hodně znamená," doplnila.

Šestinásobnou vítězku US Open podpořili v hledišti bývalý americký prezident Bill Clinton, herec Hugh Jackman, bývalá lyžařka Lindsey Vonnová nebo bývalý boxer Mike Tyson. Nechyběl ani manžel a čtyřletá dcera Alexis Olympia.

Williamsová začátkem srpna v rozhovoru pro časopis Vogue uvedla, že se "vyvíjí směrem od tenisu", a všeobecně se očekávalo, že se na US Open bude loučit s kariérou. Zápas, jenž mohl být její poslední, odehrála v černých šatech s třpytkami a speciálně navržených botách posázených diamanty. Po utkání následovala připravená ceremonie, která měla oslavit její kariéru, jež ale ještě neskončila.

Zda skutečně po newyorském grandslamu svět profesionálního tenisu opustí, Williamsová nepotvrdila ani na tiskové konferenci. "Řekla jsem to docela neurčitě, že ano? Tak to tak nechám, protože nikdy nevíte," uvedla s úsměvem. "Bylo to strašně náročné rozhodování, protože když něco tak milujete, tak je těžké to opustit. Ale v životě jsou i jiné věci a nastal čas na další kapitoly," dodala už vážněji.

Proti osmdesáté hráčce světa Koviničové začala Williamsová utkání rozpačitě a po dvou ztracených servisech prohrávala 2-3. Pak ale Američanka vyhrála další čtyři hry po sobě a první set získala.

Ve druhé sadě už americká hvězda udržela stoprocentní úspěšnost podání a soupeřku dvakrát brejkla. Po hodině a 42 minutách si tak mohla vychutnat aplaus více než 23 tisíc fanoušků v hledišti. Šest dvojchyb vyvážila devíti esy a 23 vítěznými údery.