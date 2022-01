Tsitsipas na ATP Cupu nastoupil kvůli bolestem operovaného loktu jen do čtyřhry

Stefanos Tsitsipas v polovině listopadu odstoupil kvůli bolestem pravého loktu z Turnaje mistrů a dva roky přetrvávající zranění se rozhodl řešit operací.



Dokázal se rychle vrátit do tréninkového procesu a pár dní před startem sezony si pochvaloval stav bez bolesti, který dlouho neznal. "Používám teď sval, o kterém jsem skoro nevěděl, protože jsem ho podvědomě neaktivoval kvůli ochraně kloubu," řekl 23letý Řek.



Dnes měl absolvovat první test v zápasovém režimu, ale na ATP Cupu v Sydney nakonec do dvouhry nenastoupil. Místo zápolení s Polákem Hubertem Hurkaczem si loket ledoval a sledoval, jak jeho náhradník Aristoteles Thanos s favoritem prohrál.



Vzápětí ale Tsitsipas nečekaně nastoupil do čtyřhry, ve které loket nemusel tolik zatěžovat. A společně s Michailem Pervolarakisem zaznamenali třísetové vítězství, kterým pouze zmírnili konečnou porážku 1-2 na zápasy.



"Bylo to preventivní rozhodnutí. Loket ještě není stoprocentně připravený na plnou zátěž. Budu to brát den po dni, zápas po zápasu. A uvidíme, zda už v pondělí naskočím i do singlu," řekl Tsitsipas s ohledem na blížící se Australian Open.



"Rehabilitace po operaci je zaměřená hlavně na Melbourne a dnešní krok je jen opatřením, abych si byl jistý, že se na Australian Open zvládnu připravit," dodal bývalý vítěz Turnaje mistrů.

World No. 1076 Aristotelis Thanos subs in to face Hubert Hurkacz at #ATPCup



Feel better, @steftsitsipas pic.twitter.com/rx3e1B4Es5 — Tennis TV (@TennisTV) January 1, 2022