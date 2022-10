Turnaj mistryň rozlosován. Texas uvidí reprízu finále French Open mezi Šwiatekovou a Gauffovou

Světová jednička Polka Iga Šwiateková se na Turnaji mistryň utká v repríze finále letošního Roland Garros s Američankou Cori Gauffovou. Jejich dalšími soupeřkami budou Francouzka Caroline Garciaová a Darja Kasatkinová.

Šwiateková porazila v červnu v Paříži Gauffovou 6-1 6-3 a zopakovala triumf z roku 2020. Třetí grandslamový titul letos získala na US Open. 18letá Gauffová je nejmlakdší účastnicí Turnaje mistryň od roku 2005.

Do skupiny Nancy Richeyové svedl páteční los ve Fort Worthu druhou hráčku světa Ons Džabúrovou z Tuniska, Američanku Jessicu Pegulaovou, Řekyni Marii Sakkariovou a Arynu Sabalenkovou.

Letos na Turnaj mistryň nestartuje žádná bývalá šampionka a představí se hned čtyři debutantky: Gauffová, Kasatkinová, Pegulaová a Džabúrová.

