Turnaj týmů v Charlestonu vyhrál výběr kapitánky Mattekové-Sandsové

V Charlestonu se letos v dubnu nemohl kvůli pandemii koronaviru odehrát tradiční podnik WTA na zelené antuce. Pořadatelé tak o dva měsíce později připravili alespoň akci bez diváků za přísných hygienických podmínek.



Na šestidenním turnaji Credit One Bank Invitational startovali dva osmičlenné týmy - Team Peace kapitánky Bethanie Mattekové-Sandsové a Team Kindness kapitánky Madison Keysové.



Postupně došlo na 24 zápasů a ve hře bylo dohromady 48 bodů - první dva dny byla výhra za 1 bod, další dva dny za 2 body a o víkendu má vítězný zápas cenu 3 bodů. Akci výrazně narušoval déšť a tak se pouze jeden den hrálo podle původního plánu.



Soutěž vyvrcholil 'super nedělí', kdy se na kurt dostaly všechny tenistky. V sobotní dohrávce nejprve neuspěla kapitánka Bethanie Matteková-Sandsová, jež podlehla 5-7 5-7 Shelby Rogersové.



Před závěrečnými čtyřhrami bylo skóre 20-16 pro tým Peace, který náskok udržel. O triumfu rozhodl už v prvních dvou deblových zápasech, v nichž uspěly Eugenie Bouchardová s Jennifer Bradyovou a kapitánka Matteková-Sandsová společně s vítězkou letošního Australian Open Sofií Keninovou.



Tým Kindness pak sice vyhrál poslední dva debly, ale už jen kosmeticky upravil konečný výsledek.



Nejúspěšnější hráčkou turnaje byla Američanka Jennifer Bradyová, jež jako jediná vyhrála všechna svá utkání a navíc bez ztráty setu - dvě ve dvouhře proti grandslamovým šampionkám Azarenkové a Stephensové a dvě ve čtyřhře po boku Emy Navarrové a Bouchardové.



Vítězný tým daroval prémii ve výši 150.000 dolarů Nadaci Medical University of South Carolina (MUSC), která se věnuje vzdělávání v oblasti lékařství.

Team Peace with the title!



The race was ultimately won by by Captain @MattekSands and @SofiaKenin, but both teams contributed to raising money for @MUSCFoundation. #CreditOneBankInvitational pic.twitter.com/fIeFbqwczs