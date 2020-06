Turnaj v Charlestonu: Bodovaly Riskeová či Keysová, Azarenková po pauze prohrála

V Charlestonu se letos v dubnu nemohl kvůli pandemii koronaviru odehrát tradiční podnik WTA na zelené antuce. Pořadatelé tak o dva měsíce později připravili alespoň akci bez diváků za přísných hygienických podmínek.



Na šestidenním turnaji Credit One Bank Invitational startují dva osmičlenné týmy - Team Peace kapitánky Bethanie Mattekové-Sandsové a Team Kindness kapitánky Madison Keysové.



V úterý se měly odehrát čtyři dvouhry, od středy do soboty jsou v plánu vždy tři dvouhry a jedna čtyřhra a vyvrcholit má akce 'super nedělí', kdy budou na programu čtyři čtyřhry. Celkem tedy dojde na 24 zápasů a ve hře je dohromady 48 bodů - první dva dny je výhra za 1 bod, další dva dny za 2 body a o víkendu bude mít vítězný zápas cenu 3 bodů.



Úterní a středeční program v Jižní Karolíně výrazně narušil déšť, během čtvrtka se však zřejmě skluz v programu dožene.



Poprvé se na akci představila bývalá světová jednička Viktoria Azarenková, ve svém úvodním vystoupení na Credit One Bank Invitational ale neuspěla. Běloruska, jež letos odehrála jediný zápas v březnu v Monterrey a poslední výhru slavila loni v srpnu, podlehla 3-6 2-6 Američance Jennifer Bradyové a její Team Kindness tak prohrával 2-4.



Výběr kapitánky Keysové pak ale vyhrál tři duely v řadě a vývoj otočil na 6-4. Body získaly ve čtyřhře Sloane Stephensová s Amandou Anisimovovou, ve dvouhře bodovala kapitánka Madison Keysová a v prvním duelu o dva body uspěla Alison Riskeová.



"Byl to zápas nahoru dolů,! smála se Keysová. "Na začátku jsem byla hodně nervózní, protože jsem fakt dlouho nehrála. Myslím, že to byla hlavně show, ale jsem rozhodně ráda, že jsem vyhrála a získala pro svůj tým další bod," dodala světová třináctka a finalistka US Open z roku 2017.



Team Peace zastavil sérii proher až díky Kanaďance Eugenie Bouchardové, jež přehrála 6-4 6-3 sedmnáctiletou krajanku Leylah Fernandezovou a vyrovnala na 6-6.



Team Peace vzápětí skóre otočil ve čtyřhře, ve které se proti sobě postavily obě kapitánky a po boku bývalých vítězek Australian Open ve dvouhře. Bethanie Matteková-Sandsová s letošní šampionkou z Melbourne Sofií Keninovou zdolaly 6-2 1-6 10-6 dvojici Madison Keysová a Viktoria Azarenková.



V Charlestonu se právě dohrává ještě poslední čtvrteční zápas o dva body mezi Ajlou Tomljanovicovou a Monicou Puigovou.

• CREDIT ONE BANK INVITATIONAL •

Charleston (USA / Jižní Karolína) zelená antuka

kompletní výsledky (23. - 25. 06. 2020) Team Peace (kap. Matteková-Sandsová) - Team Kindness (kap. Keysová) 8-6 úterní výsledky (23. června) Keninová (USA) - Riskeová (USA) 6-1 6-1 ... 1-0 Navarrová (USA) - Fernandezová (Kan.) 4-6 0-6 ... 1-1 Collinsová (USA) - Anisimovová (USA) 5-7 4-6 ... 1-2 Tomljanovicová (Austr.) - Rogersová (USA) 6-1 6-2 ... 2-2 středeční výsledky (24. června) Matteková-Sandsová (USA) - Puigová (Portor.) 6-1 6-3 ... 3-2 Bradyová (USA - Azarenková (Běl.) 6-3 6-2 ... 4-2 Bouchardová/Collinsová (Kan./USA) - Stephensová/Anisimovová (USA) 6-4 6-7(5) 7-10 ... 4-3 Dolehideová (USA) - Keysová (USA) 1-6 7-6(6) 4-10 ... 4-4 čtvrteční výsledky (25. června) Navarrová (USA ) - Riskeová (USA) 6-7(5) 6-4 7-10 ... 4-6 Bouchardová (Kan.) - Fernandezová (Kan.) 6-4 6-3 ... 6-6 Matteková/Keninová (USA) - Azarenková/Keysová (Běl./USA) 6-2 1-6 10-7 ... 8-6 07:30 | Tomljanovicová (Austr.) - Puigová (Portor.)