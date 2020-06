Turnaj v Cincinnati by se letos mohl přesunout do New Yorku a být generálkou na US Open

Tradiční velký turnaj v Cincinnati se pro letošní výjimečný rok možná přesune do New Yorku a v tamním areálu bude předcházet grandslamovému US Open. Tento scénář navrhuje americká tenisová asociace, aby pro hráče minimalizovala cestování i zdravotní rizika v souvislosti s nemocí covid-19.

Profesionální tenisové okruhy pořádané ATP, WTA a ITF jsou kvůli pandemii koronaviru přerušené od března. Pauza bude trvat minimálně do konce července, další osud sezony je ale nejistý. O dalších turnajích by se mělo rozhodnout v nejbližších dnech.

Masters v Cincinnati má termín od 16. srpna, US Open začíná o dva týdny později. O návrhu uspořádat obě akce v New Yorku už podle místního deníku Times byli představitelé WTA i ATP informováni a američtí pořadatelé čekají na reakci.

Otázkou však zůstává, zda se na turnaj dokážou s ohledem na různá opatření jednotlivých států přesunout všichni tenisté a zda budou mít zájem o 'pobyt' v New Yorku, který je stále velmi zasaženým místem nemocí Covid-19.

Pokud dojde k uspořádání turnaje, tak tenisté budou muset být několik dní před odletem do New Yorku bez příznaků nemoci a nesmí přijít do styku s nakaženou osobou. Na samotném turnaji by se pak každý den vyplňovali zdravotní dotazníky, tenistům by byla měřena teplota a často by museli podstoupit testy.



Jak by mohl vypadat srpnový restart sezony

Tenisté mohou na mezinárodní turnaje zapomenout minimálně do konce července. Pokud by opravdu došlo k restartu sezony na začátku srpna, pak mají muži i ženy na programu akci ve Washingtonu, přičemž ženy by mohly vycestovat ještě do kalifornského San José.

V dalším týdnu by muselo WTA hledat náhradu, jelikož turnaj Premier 5 v Montréalu byl již kvůli opatřením proti koronaviru oficiálně zrušen. Muži naopak mohou stále živit naději, že se mužská část Rogers Cupu v Torontu uskuteční (rozhodnutí padne v první polovině června).

Následovat by měl zmíněný podnik v Cincinnati. Týden před startem US Open se má konat mužský turnaj ve Winston-Salemu, ženy by měly hrát na novém turnaji v Albany.