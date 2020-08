Turnaj v Římě se bude hrát hned po US Open místo Madridu

Římský turnaj mění datum letos už podruhé. Původně se mělo Internazionali BNL d'Italia hrát tradičně v květnu, v upraveném kalendáři pak dostalo termín týden před odloženým Roland Garros, které začne 27. září. Nyní bude turnaj v Římě přímo navazovat na US Open končící 13. září.



Organizace ATP a WTA by měly ještě dnes zveřejnit celkově aktualizovaný kalendář do konce sezony.