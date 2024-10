Týden #44: Macháč a Lehečka hrají v Paříži, Bouzková s Fruhvirtovou v Číně a Samson v Mexiku

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Nadcházející turnaje (45. týden)

ATP 250 Bělehrad | ATP 250 Méty

Probíhající turnaje (44. týden)

ATP Masters 1000 Paříž | WTA 250 Hongkong | WTA 250 Jiujiang | WTA 250 Mérida

27. října

16:30 | Bouzková a Fruhvirtová v Číně, Samson v Mexiku

Marie Bouzková bude plnit roli nasazené jedničky v čínském Jiujiangu, v prvním kole narazí na Alexandru Ealaovou. Do hlavní soutěže se dostala také trápící se Linda Fruhvirtová, sérii devíti proher se pokusí přerušit proti Kathince Von Deichmannové.

V mexické Méridě účinkuje na divokou kartu Laura Samson, v úvodním kole změří síly s Antonií Ružičovou.

26. října

14:25 | Los pro Macháče a Lehečku na Masters v Paříži

V Paříži byl rozlosován poslední letošní turnaj série Masters 1000, kterého se zúčastní minimálně dva čeští tenisté. Jiří Lehečka začne proti Jackovi Draperovi, Tomáš Macháč bude v prvním kole čelit domácí divoké kartě Arthurovi Rinderknechovi. Do hlavní soutěže se může dostat ještě Jakub Menšík, pokud ve francouzské metropoli projde kvalifikací. Těžký los má světová jednička Jannik Sinner, který začne proti Benovi Sheltonovi, nebo Félixovi Augerovi-Aliassimemu.

Paris-Bercy ATP Masters 1000 Main Draw Singles pic.twitter.com/B9LWIJe6TA — Tennis Draws (@DrawsTennis) October 25, 2024

21. října

22:30 | Djokovič se odhlásil z Masters v Paříži

Novak Djokovič bude teprve potřetí v kariéře chybět na halovém Masters 1000 v pařížské hale Bercy, které loni už posedmé ovládl. Sedmatřicetiletý Srb se tak letos může představit už jen na Turnaji mistrů, pokud nepřijde o pozici mezi osmičkou nejlepších a bude mít o start v Turíně zájem.

9. října

18:00 | Entry list ATP 250 Bělehrad (od 3. do 9. listopadu)

Bělehrad bude jedním z posledních dvou klasických turnajů ATP v aktuální sezoně. Do srbské metropole se chystají Alex de Minaur, Tommy Paul, Frances Tiafoe, Lorenzo Musetti a také Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou. Do kvalifikace se přihlásil Jakub Menšík.

18:00 | Entry list ATP 250 Méty (od 3. do 9. listopadu)

Ve francouzských Métách vedou herní pole Casper Ruud a Holger Rune. Účast mají v plánu také Ugo Humbert, Sebastian Korda, Félix Auger-Aliassime či Matteo Berrettini. Čtvrtý pod čarou pro hlavní soutěž je Jakub Menšík.

