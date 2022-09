Tým světa poprvé vyhrál Laver Cup. O obrat se dnes postarali hlavně Auger-Aliassime a Tiafoe

Základ k premiérovému vítězství v pátém ročníku exhibiční soutěže dnes položil Félix Auger-Aliassime. Kanadský tenista se podílel na dvou výhrách a pomohl Výběru světa otočit skóre z 4:8 na vedení 10:8. Po vítězství v úvodní čtyřhře po bodu Jacka Socka získal v Londýně i cenný skalp bývalé světové jedničky Novaka Djokoviče. Srbskou hvězdu porazil 6:3, 7:6.

"Nejdřív to bylo (s Djokovičem) takové divné, ale pak jsem se začal cítit líp, uvolněně. Ta úvodní výhra ve čtyřhře mi dodala sebevědomí i do singlu. Už jsem dřív byl párkrát blízko k vítězství nad takovými skvělými šampiony, jako je on, a je skvělé to konečně dotáhnout," řekl dvaadvacetiletý Auger-Aliassime po výhře nad vítězem 21 grandslamových turnajů.

Vítězství mělo dnes podle pravidel soutěže cenu tří bodů a vyhrál tým, který jako první získal 13 bodů. Závěrečná naplánovaná dvouhra mezi Casperem Ruudem a Taylorem Fritzem se tak už nehrála.

Druhou porážku na závěr kariéry tak zažil fenomenální Roger Federer, jenž se na soutěži, kterou spoluzaložil, v pátek rozloučil s tenisem. V posledním utkání po boku Rafaela Nadala podlehl americké dvojici Tiafoe, Jack Sock a zbytek turnaje už strávil fanděním a radami na lavičce.

"Samozřejmě jsem zklamaný. Byl jsem členem týmu. Málem jsem přišel o hlas a ruce mě bolí od tleskání. Nemám rád porážky, nebaví mě. Byl to úžasný víkend, užil jsem si to, ale je nešťastné, že jsme nedosáhli na výhru," řekl dvacetinásobný grandslamový šampion.

Tiafoe se ale za svým způsobem pokaženou rozlučkovou party omlouvat nehodlal. "V žádném případě. Omluvit by se měl on nám, že posledních 24 let porážel každého na tour," uvedl letošní semifinalista Tiafoe a už vážněji dodal: "Ale poděkuju mu za to, že jsem mohl být na téhle úžasné akci, za to, co udělal pro tenis. Je to frajer. Jsem šťastný, že ho znám a že ho můžu nazývat svým kolegou a přítelem. Přeju mu hodně štěstí do druhého dějství," dodal Američan.

Příští ročník akce, jež se poprvé uskutečnila v roce 2017 v Praze, bude hostit Vancouver.