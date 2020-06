U Máchova jezera se dnes zkompletuje obsazení hlavní soutěže. Vrcholí kvalifikace

Z tříkolové kvalifikace se do hlavní soutěže Macha Lake Open dostanou pouze dva nejlepší z mužských i ženských bojů. Dnes by opět měli potvrdit roli favoritů nasazená jednička Marek Gengel a čtyřka Jiří Lehečka, kteří by si to měli následně rozdat o postup do hlavní soutěže. Z dolní poloviny pavouka z kvalifikace postoupí Tomáš Jiroušek, nebo veterán Jaroslav Pospíšil.

Do druhého kola kvalifikace žen se z nasazených probojovala pouze Aneta Laboutková, která byla největší adeptkou na postup do hlavní soutěže. Jenže nasazená trojka nestačila na Sáru Bejlek. Teprve 14letá naděje bude o postup do hlavní soutěže usilovat proti o rok starší Kristýně Tomajkové, ta si vyšlápla nejprve na nasazenou dvojku Nikolu Tomanovou a dnes na Švýcarku Nicole Gadientovou.

V horní polovině by mohla kvalifikačním sítem úspěšně projít další 14letá naděje Nikola Bartůňková.

Hlavní soutěž, která vypukne ve středu a bude probíhat systémem čtyř skupin po čtyřech hráčích, láká na české hvězdy a velké talenty. Představit by se měl vyjma Jiřího Veselého kompletní daviscupový tým v čele s Lukášem Rosolem. Jedničkou ženské části turnaje má být 27. hráčka světa a nejlepší Ruska žebříčku Jekatěrina Alexandrovová. Dorazí také grandslamové šampionky Lucie Hradecká, Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková nebo sestry Fruhvirtovy.

Vítězové skupin projdou do sobotních semifinále. Obě finále jsou na programu v neděli. Turnaj je přístupný i pro diváky. Ti, kteří se k Máchovu jezeru nechystají, mohou dění od pátku do neděle sledovat na televizní stanici O2 TV Tenis. Dotace starosplavské akce je 980 tisíc korun, jedná se již o druhý podnik v rámci projektu O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta. Další díl se uskuteční na přelomu července a srpna v Liberci.

Od 15. do 21. června se ve Starých Splavech měl odehrát ženský podnik ITF s dotací 60 tisíc amerických dolarů, jenže kvůli pandemii koronaviru je sezona přerušená až do konce července a turnaj byl zrušen. Tato exhibiční soutěž je tak náhradou za 19. ročník druhého nejlépe dotovaného ženského tenisového turnaje na našem území.