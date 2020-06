U Máchova jezera se do semifinále probojovali Rosol, Forejtek, Poljak, Nejedlý, Siniaková, Krejčíková, Malečková a Nosková

Na antukových kurtech ve Starých Splavech u Máchova jezera dnes proběhl poslední hrací den skupinové fáze hlavní soutěže pro 16 tenistů a tenistek. Své skupiny vyhráli a do semifinále postoupili jednička Lukáš Rosol, Jonáš Forejtek, Pavel Nejedlý, David Poljak, jednička ženského turnaje Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Jesika Malečková a Linda Nosková.

Aniž by dnes museli nastoupit, mají jistý postup do další fáze Lukáš Rosol a Jonáš Forejtek. Jednička turnaje Rosol měl totiž dnes hrát s Michaelem Vrbenským, jenže ten kvůli zranění břišního svalu odstoupil a zkušeného českého veterána už nemůže z čela Skupiny A nikdo sesadit. Jistotu prvenství má také Jonáš Forejtek. Juniorský vítěz US Open se měl utkat s Václavem Šafránkem, který však kvůli zranění zadního stehenního svalu dnes nenastoupil.

Ve Skupině B rozhodl o semifinalistovi nejlepší poměr vyhraných a prohraných gamů. S bilancí 2-1 na zápasy a 4-2 na sety totiž skupinové boje skončily pro Jana Šátrala, Zdeňka Koláře a Pavla Nejedlého. Nejlepší poměr měl nakonec Nejedlý, jenž smetl 6-2 6-0 Martina Krumicha, Šátralovi k postupu nepomohla ani dnešní výhra 7-6(4) 6-3 nad Kolářem.

Skupinu C se třemi výhrami ovládl David Poljak, který po Tomášovi Macháčovi a Martinovi Dammovi porazil také Adama Pavláska. Bývalého člena elitní stovky žebříčku v dnešním přímém souboji o semifinále přehrál 7-6(1) 6-2.

Poljak se v zítřejším semifinále utká s jedničkou turnaje Rosolem, Forejtka vyzve Nejedlý.



Do semifinále prošla i jednička ženského turnaje Siniaková

Ze zamotané Skupiny D, ve které měly po dvou dnech všechny čtyři hráčky shodně po jednom bodu, postupuje do semifinále Linda Nosková. V dnešních utkáních 15letá Nosková porazila 6-2 2-6 10-8 Veroniku Vlkovskou a Tereza Smitková smetla 6-1 6-3 Anastasii Detiucovou. Vzájemný zápas dnes úspěšných tenistek vyhrála Nosková, a proto se podívá do další fáze turnaje.

Jesika Malečková vyhrála všechny tři zápasy ve Skupině C a postupuje do semifinále. Zkušená Češka v přímém souboji o postup ze skupiny zdolala 6-0 3-6 10-8 sedmnáctiletou Darju Viďmanovou.

Barbora Krejčíková musela v přímém souboji o semifinále hodně bojovat. Johanu Markovou, která v žebříčku WTA figuruje skoro o 300 míst za ní, porazila až po obratu 1-6 6-1 10-8.

Semifinálové obsazení exhibičního turnaje Macha Lake Open ve Starých Splavech zkompletovala Kateřina Siniaková. Turnajová jednička vyhrála všechny tři zápasy ve Skupině A bez ztráty setu, dnes porazila 6-3 6-2 talentovanou Lindu Fruhvirtovou.

V semifinále Siniakovou vyzve Nosková, Krejčíková bude o finále bojovat proti Malečkové.

Obě finále jsou na programu v neděli. Turnaj je přístupný i pro diváky. Ti, kteří se k Máchovu jezeru nechystají, mohou dění od pátku do neděle sledovat na televizní stanici O2 TV Tenis.

Dotace starosplavské akce je 980 tisíc korun, jedná se již o druhý podnik v rámci projektu O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta. Další díl se uskuteční na přelomu července a srpna v Liberci.